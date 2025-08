Kim Kardashian steigt bei «Bratz» ein

Kino-News

Die Schauspielerin und Influencerin wird als Bösewichtign zu sehen sein.

Derzeit arbeitet Amazon MGM an der Videospielverfilmung Bratz, in der Kim Kardashian die Rolle der Antagonistin übernehmen könnte. Das Drehbuch schreiben Charlie Polinger und Lucy McKendrick gemeinsam mit Erik Feid und Julia Hammer. Weitere Details zur Handlung und Besetzung wurden noch nicht bekannt gegeben.Die Bratz-Puppen schnitten bei ihrem Debüt am 21. Mai 2001 schlecht ab – hauptsächlich aufgrund der langjährigen Monopolstellung der Barbie-Puppe von Mattel –, ihre Beliebtheit stieg jedoch im folgenden Weihnachtsgeschäft. In den ersten fünf Jahren seit ihrer Markteinführung wurden weltweit 125 Millionen Produkte verkauft, und im Jahr 2005 erzielten die Bratz-Puppen und -Produkte einen weltweiten Umsatz von über zwei Milliarden US-Dollar.Ein Analyst der Spielzeugindustrie gab im Jahr 2006 an, dass Bratz etwa 40 Prozent des Modepuppenmarktes erobert hatte, verglichen mit 60 Prozent für Barbie. Die Konkurrenz durch Barbie war groß, aber mit der Zeit wurden die Bratz immer beliebter. Natürlich schielt der Barbie-Konkurrent auch auf Mattel, die mit ihrer Barbie-Puppe vor zwei Jahren einen riesigen Hit landeten.