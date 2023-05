«Gefragt  Gejagt» vermeldet zwei Neuzugänge

TV-News

Mit Adriane Rickel und Annegret Schenkel stoßen zwei Jägerinnen zum festen Team der Ratesendung und erweitern es auf insgesamt sieben Personen. Die neue Staffel beginnt im Juni.

Nachdem Das Erste den Start der Sommerstaffel vonauf den 5. Juni terminiert hatte, gab der öffentlich-rechtliche Sender nun weitere Details zur neuen Runde bekannt. So soll die Staffel, die selbstverständlich wieder von Alexander Bommes moderiert wird, über 80 Folgen umfassen. Außerdem vermeldete die blaue Eins in Person von Adriane Rickel und Annegret Schenkel zwei Neuzugänge im Rate-Team. Die beiden hatten bereits in vergangenen Folgen Auftritte und werden nun das Jäger-Team auf sieben Personen erweitern.Weiterhin zum Jäger-Team gehören Manuel Hobiger, Sebastian Klussmann, Sebastian Jacoby, Thomas Kinne und Klaus Otto Nagorsnik. Das Team teilt unter sich mehrere Deutsche Meister- sowie Europameistertitel auf. „Mit fünf Jägern und zwei Jägerinnen haben wir das bislang größte Team, das es kaum erwarten kann, unseren Fans in einzigartiger und gewohnt unterhaltsamer Manier Bildung und Wissen zu vermitteln. Ich bin auch extrem vorfreudig und verspreche: Egal wer auf dem Thron sitzt, unsere mutigen Kandidatinnen und Kandidaten können sich meiner Unterstützung sicher sein“, verspricht Alexander Bommes.«Gefragt – Gejagt», das von ITV Studios Germany produziert wird und auf dem britischen Original «The Chase» basiert, weswegen in der Studio-Kulisse ein großes „C“ verbaut ist, wird bis Mitte Oktober auf Sendung sein. Vom 26. bis 30. Juni wird auch das beliebte Radio-Special zurückkehren. Dann stellen sich Radiomoderatoren der ARD-Hörfunkwellen mit ihrer Hörerschaft erneut der Übermacht der Quiz-Elite.