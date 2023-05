Paramount Global erleidet deutlichen Rückgang des TV-Geschäfts

Wirtschaft

Das Unternehmen will seine Dividende kürzen, um mehr Geld ins Streaming-Geschäft stecken zu können.

Das Medienunternehmen Paramount präsentierte am Donnerstag die Ergebnisse für die Monate Januar, Februar und März 2023. Demnach erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 7,265 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von einem Prozent entspricht. Die weltweiten Fernsehsender, darunter CBS und Showtime, erwirtschafteten 5,193 Milliarden US-Dollar und blieben damit der wichtigste Geschäftsbereich des Unternehmens. Dennoch ging der Umsatz um acht Prozent zurück. Die Filmsparte erwirtschaftete 588 Millionen US-Dollar nach 624 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.„Paramount demonstriert weiterhin die Stärke seiner Content-Maschine und treibt die Dynamik in den Bereichen Streaming, Fernsehen und Kino voran. Dies führte dazu, dass Paramount+ und Pluto TV Meilensteine von 60 Millionen Abonnenten bzw. 80 Millionen MAUs erreichten, während CBS sich darauf vorbereitet, zum 15. Mal in Folge die Nummer 1 im Fernsehgeschäft zu werden“, sagte CEO Bob Baskish. Trotz seiner überschwänglichen Rede will er die Dividende, die Paramount pro Quartal auszahlt, auf 0,05 Cent kürzen und das Geld in Streaming investieren: „Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns darauf, unser marktführendes Streaming-Wachstum weiter voranzutreiben und gleichzeitig ein dynamisches makroökonomisches Umfeld zu bewältigen. Darüber hinaus wird die heute angekündigte aktualisierte Dividendenpolitik unsere Fähigkeit weiter verbessern, langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen, während wir uns in Richtung Streaming-Profitabilität bewegen.“Die weltweite Expansion von Paramount+ ist ein Erfolg. Innerhalb eines Jahres stieg der Umsatz von 742 Millionen auf 1,112 Milliarden US-Dollar. Bei Pluto TV blieb der Umsatz mit 398 Millionen US-Dollar moderat, aber immerhin konnte ein Wachstum von 15 Prozent verzeichnet werden. Die Kosten explodierten jedoch weiter: 2,021 Milliarden US-Dollar wurden für Betrieb und Produktion gezahlt, die Sparte schloss mit einem Minus von 511 Millionen US-Dollar ab.Die TV-Einnahmen sanken um elf Prozent auf 2,256 Milliarden US-Dollar, die Affiliate-Einnahmen blieben mit 2,067 Milliarden US-Dollar nahezu stabil. Das Unternehmen verzichtete auf 156 Millionen US-Dollar an Drittlizenzen, die stattdessen in Paramount+ investiert wurden. Dadurch sank der Umsatz auf 870 Millionen US-Dollar. Vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen erwirtschaftete die Sparte 1,306 Milliarden Dollar, im Vorjahreszeitraum waren es noch 1,544 Milliarden.Im Filmgeschäft ist die Lage überschaubar. Die eigenen Produktionen halten sich in Grenzen, weshalb die Kinoeinnahmen nur 127 Millionen US-Dollar betrugen, zwölf Monate zuvor waren es noch 131 Millionen US-Dollar. Nach wie vor ist man auf den Verleih angewiesen, der mit 456 Millionen US-Dollar (-7 Prozent) zu Buche schlägt. Aktuell musste das Unternehmen in diesem Segment jedoch einen Verlust von 99 Millionen US-Dollar hinnehmen.Paramount Global befindet sich im Umbruch und leidet zusätzlich unter der allgemeinen Werbeflaute. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen brach um 40 Prozent auf 548 Millionen US-Dollar ein. Auch wenn Paramount+ ein heißes Eisen im Feuer ist, verbrennt man sich mit dem Streaming-Dienst weiterhin die Finger.