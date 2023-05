Britische Drehbuchautoren müssen weiterarbeiten

England

Obwohl die Autoren für Disney und Netflix arbeiten, können sie nicht in den Streik treten.

Britische Autoren haben mit ihrer Unterstützung des Streiks der Writers Guild of America nicht hinterm Berg gehalten, und viele haben in den sozialen Medien begeistert ihre Solidarität bekundet. Aber hinter den Kulissen haben mehrere Autoren gegenüber dem US-Fachblatt „Variety“ unter der Bedingung der Anonymität erklärt, dass sie über eine Grauzone in den Streikregeln frustriert sind, die sie in der Schwebe hält.Diese Projekte werden in der Regel mit den britischen Niederlassungen von "bestreikten" Unternehmen wie Disney oder Netflix durchgeführt, fallen aber nicht unter die WGA-Bedingungen. Da diese multinationalen Unternehmen in den letzten Jahren ihre lokalen Produktionen ausgeweitet haben, fallen viele britische Autoren, die auch WGA-Mitglieder sind, in dieses Lager und werden unter Druck gesetzt zu kündigen."Die internationalen Mitglieder hatten bei dem WGA-Streik kein Mitspracherecht, und wir dürfen nicht streiken, weil unsere Gewerkschaft nicht für einen Streik gestimmt hat", sagt ein aufstrebender Autor. "Aber wenn wir einen Vertrag haben und [ein 'bestreiktes' Unternehmen beteiligt ist], das aber in Großbritannien ansässig ist, verstoße ich dann gegen meinen Vertrag, wenn ich mich solidarisch verhalte? Man hat uns das Gefühl gegeben, dass wir Streikbrecher sind.“