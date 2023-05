Rundschau

Unterdessen macht «Bridgerton» bei seiner Reise Halt und zeigt Königin Charlotte und König George – da darf natürlich auch Wein nicht fehlen.

«Der Pass» (seit 4. Mai bei Sky/Wow)

«Drops of God» (seit 21. April bei AppleTV+)

«Queen Charlotte» (seit 4. Mai bei Netflix)

«Alaska Daily» (bei Disney+)

«White House Plumbers» (seit 1. Mai bei Sky/Wow)

Nachdem Ellie Stocker und Gedeon Winter am Ende der zweiten Staffel zu erbitternden Gegnern geworden sind, führen die Ereignisse sie ein letztes Mal zusammen. Eine Reihe von rätselhaften Morden auf beiden Seiten der Grenze erschüttert die Region. Während beim Fall des Krampus-Mörders und bei Alexander Gössen ein Tatmuster erkennbar wurde, bleiben die Motive dieser Mordserie für die Ermittler zunächst im Dunkeln. Der Fall verlangt Ellie und Gedeon alles ab und konfrontiert sie mit ihrer eigenen Geschichte. Denn während sich Gedeon auf die Suche nach dem Peiniger aus seiner Kindheit macht, versucht Elli allen Widerständen zum Trotz, Gedeon der Korruption zu überführen, um die Wahrheit über den Mord an ihrer Kollegin Yela Antic ans Licht zu bringen.Alexandre Léger, Schöpfer des berühmten Léger-Weinführers, stirbt in Tokio. Seine Tochter Camille (Fleur Geffrier), die in Paris lebt und ihren Vater seit Jahren nicht mehr gesehen hat, erfährt, dass sie von ihrem Vater die feinste Weinsammlung der Welt hinterlassen bekommt. Um das Erbe anzutreten, muss Camille jedoch mit dem brillanten jungen Weinkundler Issei Tomine (Tomohisa Yamashita) konkurrieren, den ihr Vater in seinem Testament als seinen Sohn im Geiste bezeichnet. Drei Weinverkostungen sollen darüber entscheiden, wer das Légers Imperium übernehmen darf. Aber wie kann Camille das Duell gewinnen, wenn sie nichts über Weine weiß und noch nie einen Tropfen getrunken hat?In diesem «Bridgerton»-Prequel entfacht die Heirat zwischen Königin Charlotte und König George von England eine legendäre Liebe, die die High Society verwandelt.Von den ausführenden Produzenten von «NYPD Blue»: Amanda Warren spielt in «East New York» die Hauptrolle der stellvertretenden Inspektorin Regina Haywood, der frisch beförderten Chefin des 74. Reviers in East New York - einem Arbeiterviertel am Rande von Brooklyn, das sich mitten im sozialen Umbruch befindet. Haywood, die familiäre Beziehungen in diese Gegend hat, ist entschlossen, kreative Methoden anzuwenden, um ihre geliebte Gemeinde mit Hilfe ihrer Beamten und Detectives zu schützen. Doch zunächst muss sie sie für ihre Aufgabe gewinnen, denn einige stehen ihrer Beförderung skeptisch gegenüber, und andere widersetzen sich ihren Führungsmethoden.Die Serie nimmt den Zuschauer mit hinter die Kulissen des Watergate-Skandals, als Nixons politische Saboteure, E. Howard Hunt (Woody Harrelson) und G. Gordon Liddy (Justin Theroux), versehentlich die Präsidentschaft stürzen, die sie eifrig zu schützen versuchten... und mit diesen Aktivitäten auch ihre Familien in Mitleidenschaft zogen. Dieses satirische Drama beginnt 1971, als das Weiße Haus Hunt und Liddy, ehemalige CIA- bzw. FBI-Agenten, anheuert, um das Leck in den Pentagon Papers zu untersuchen. Nach einem Fehlschlag landet das ungleiche Paar im Komitee zur Wiederwahl des Präsidenten und plant mehrere unglaubliche verdeckte Operationen – darunter das Abhören der Büros des Demokratischen Nationalkomitees im Watergate-Komplex.