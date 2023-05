Sprecher und Nutzungsrechte: Wann ist es für TV-Sprecher sinnvoll, Lizenzen anzubieten?

Vermischtes

von Patrick Khatrao 04. Mai 2023, 12:00 Uhr

Schon immer haben Lizenzen auf die Kreativbranche einen großen Einfluss gehabt. Auch für Sprecher für TV und Streaming werden sie immer wichtiger.

Patrick Khatrao Patrick Khatrao ist Geschäftsführer der Golden Voice Academy in Worms. Als professioneller Sprecher unterstützt er mit seinen Kursen für Sprecherausbildungen Quereinsteiger sowie etablierte Sprecher, Sänger und Schauspieler dabei, sich mit ihrer Stimme erfolgreich ein zweites berufliches Standbein aufzubauen. Patrick Khatrao ist Geschäftsführer der Golden Voice Academy in Worms. Als professioneller Sprecher unterstützt er mit seinen Kursen für Sprecherausbildungen Quereinsteiger sowie etablierte Sprecher, Sänger und Schauspieler dabei, sich mit ihrer Stimme erfolgreich ein zweites berufliches Standbein aufzubauen. Mehr Informationen

Immer mehr Unternehmen sichern sich bei Sprechern mit besonders markanten Stimmen die Exklusivrechte für ihre Werbemaßnahmen. Für diese Nutzungsrechte sind die Unternehmen bereit, große Summen zu zahlen. “Besonders für Sprecher, die über einen hohen Bekanntheitsgrad oder eine einzigartige Stimme verfügen, lohnt es sich wirklich, Lizenzen anzubieten. Allerdings ist es notwendig, sich intensiv mit dem komplexen Thema zu befassen”, rät Patrick Khatrao. Der Sprecher für Werbung und Hörbücher verdient monatlich mit seiner Stimme fünfstellige Beträge und weiß, wie wichtig es für den eigenen Erfolg ist, das Lizenzrecht zu kennen.Lizenzen legen genau fest, wann, wo und in welchem Umfang die Tonaufnahmen eines Sprechers genutzt werden dürfen. So kann ein Kunde zum Beispiel eine Lizenz für TV-Werbespots erwerben, die eine Nutzung auf Social Media nicht einschließt.Zuschauer verbinden Stimmen mit hohem Wiedererkennungswert schnell mit bestimmten Serienhelden oder Werbespots. Dadurch stehen manche Sprecher für ganz bestimmte Marken. Das macht diese Sprecher für Unternehmen natürlich sehr interessant. Bekannte Sprecher können daher für einen bestimmten Zeitraum ihre Stimme exklusiv vergeben und werden dafür ausgesprochen gut bezahlt. Das setzt natürlich voraus, dass ein Sprecher bereits bekannt ist und einen sehr guten Ruf hat.Natürlich ist es sinnvoll, Lizenzen so detailliert wie möglich anzubieten. Auf Kunden kann das aber verwirrend und sogar abschreckend wirken. Sprecher, die sich gerade erst ihren Markt erobern, sollten daher darauf verzichten, komplizierte Rechte zu verkaufen. Für Markteinsteiger ist es besser, höhere Preise für die eigentliche Dienstleistung aufzurufen, anstatt undurchsichtig wirkende Lizenzen anzubieten.Wer sich einen Namen gemacht hat, kann dann dazu übergehen, sich auf einige wenige Lizenzen zu konzentrieren. Diese sollten dann aber so klar und eindeutig formuliert sein, dass mögliche Kunden sich leicht informieren können und genau wissen, welche Rechte sie mit einer bestimmten Lizenz erwerben. So bleiben die Kosten transparent und es kommt nicht zu unangenehmen Überraschungen.