Emmy-Kategorien sorgen schon wieder für Verwirrung

Vermischtes

Die Verantwortlichen der Primetime-Emmys machen sich über die Vergabe Sorgen.

Die 75. Primetime Emmy Awards werden ab dem 9. September 2023 übertragen, bereits im Juli werden die Nominierungen bekannt gegeben. HBO hat mit einer Herausforderung zu kämpfen: sich nicht selbst zu kannibalisieren. Allein in der Drama-Kategorie gibt es mit «Succession», «The Last of Us» und «House of the Dragon» schwere Brocken. Dann wurde Staffel zwei von «The White Lotus» aus der Kategorie "Miniserie" in die Kategorie "Drama" verschoben, was den Wettbewerb noch härter macht. Zweifellos gehören diese Dramen zu den meistdiskutierten Serien im Fernsehen, aber wenn sie gegeneinander antreten, ist das Rennen völlig offen.In diesem Jahr ist es schwieriger als je zuvor, eine Sendung zu betrachten und genau zu wissen, in welche Kategorie sie passt. Die Zeiten, in denen sich die Comedy-Kategorie mit Sitcoms füllte, sind längst vorbei, und das Feld ist genauso dramatisch und gefühlvoll wie die Kategorien Drama und Limited. Tatsächlich gibt es mehrere Episoden von «Barry» und «The Bear» in denen die Emotionen die Komödie weit übertrumpfen. Dennoch verbleiben sie in der Comedy-Kategorie neben einer der wenigen verbliebenen starken Single-Cam-Sitcoms, «Abbott Elementary».Die düstere Komödie «Beef» entschied sich, nicht in der Comedy-Kategorie zu landen, wo viele sie erwartet hatten. Stattdessen ist sie in der Kategorie «Limited/Anthology» zu finden, in der nun ein Platz frei geworden ist, nachdem «The White Lotus» mit einer zweiten Staffel und einer fortgeführten Handlung zurückkehrte und in die Kategorie Drama verschoben wurde.Noch verwirrender ist das Feld der Haupt- und Nebendarsteller. Jennifer Coolidge aus «The White Lotus», Rhea Seehorn aus «Better Call Saul» und Sarah Snook aus «Succession» könnten technisch gesehen in beiden Kategorien antreten. Ein Wechsel von Snook in die Hauptrolle würde wahrscheinlich ihrem Co-Star J. Smith Cameron in der Nebenkategorie zugutekommen. Aber da die «Yellowjackets»-Darstellerin Melanie Lynskey immer noch die Spitzenreiterin im Rennen um die Hauptdarstellerin in einem Drama ist, liegt es an HBO zu entscheiden, ob ihre Stars Lynskey schlagen können.