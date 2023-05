Sat.1 setzt nach «The Voice Kids» auf Mockridge und Clipshows

TV-News

Außerdem kehrt «Let the music play» ins Programm zurück. Die Dosis von «Die perfekte Minute» wird um einen Sendetag gekürzt.

An diesem Freitag steht die dritte Knockouts-Ausgabe vonauf dem Programm, ehe am 12. Mai das Finale der Castingshow für Nachwuchskünstler über die Bühne geht. In den Wochen danach wird Sat.1 auf die große Showbühne aber nicht verzichten, wenngleich der große Glanz einer Liveshow fehlen wird. Am 19. Mai setzt der Bällchensender sein Freitagsprogramm mit der Wiederholung des Comedy-Programmsdes umstrittenen Comedians Luke Mockridge fort.Bei der 110-minütigen Sendung handelt es sich um eine Wiederholung aus dem Dezember 2022, als Mockridges Comeback auf der Bühne erstmals in Sat.1 ausgestrahlt wurde – ebenfalls an einem Freitag. Damals schalteten aber nur weniger als eine halbe Million Menschen ein, sodass sich Sat.1 mit mageren 4,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zufriedengeben musste. In den Wochen danach vertraut der Privatsender dann auf die Clipshow, die zuletzt immer montags das Programm füllte. Am 26. Mai lauten die Themen «111 alberne Angeber!» und «111 haarsträubende Hingucker!», jeweils Wiederholungen aus dem Jahr 2021.Derweil schraubt Sat.1 auch die Dosis vonam Vorabend zurück. Mit dem Start von «The Taste» flogen die Wiederholungen am Mittwochabend bereits aus dem Programm. Am 12. Mai wird die Sendung zudem letztmalig am Freitag vertreten sein. Während Ulla Kock am Brink danach weiterhin von montags bis donnerstags die 19-Uhr-Stunde bespielt, kehrt ab dem 19. Mai Amiaz Habtu mit seinem Musik-Quizzurück. Ab dem 15. Mai sind von den beiden Vorabendshows aber lediglich Wiederholungen zu sehen.