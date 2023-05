ZDF beendet «Leute heute» im September

TV-News

Nach der Ankündigung im Januar hat das ZDF nun einen konkreten Termin für den Abschied des Vorabendmagazins bekannt gegeben.

Nach der angekündigten Absetzung der beiden Serienund, die im kommenden Jahr ihr Finale im Fernsehen erleben werden, hatte das ZDF im Januar auch bekannt gegeben, das Vorabendmagazin „bis spätestens Herbst“ aus dem Programm zu streichen. Die ohne «Leute heute» entstehende Programmlücke soll dann von «hallo deutschland» gefüllt werden, das somit ausgebaut wird ( Quotenmeter berichtete ). Das News- und Boulevardmagazin dürfte damit einen ähnlichen Charakter wie das ARD-Äquivalent «Brisant» erhalten.Nun nannte der Mainzer Sender einen konkreten Termin, wann «leute heute» nach über 26 Jahren auf Sendung das letzte Mal zu sehen sein wird. Die letzte Ausgabe werde am Freitag, den 29. September, gesendet, wie ein ZDF-Sprecher dem Branchendienst ‚DWDL‘ bestätigte. Die erste verlängerte «Hallo Deutschland»-Ausgabe ist somit laut des Sprechers für den 4. Oktober vorgesehen.ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke begründete die Absetzung der drei genannten Formate wegen einer „zukunftsfähigen Programmentwicklung“, durch die das ZDF verstärkt in Angebote für jüngere Zielgruppen investieren wolle. „Diese strategische Umschichtung hat leider auch zur Folge, dass wir uns von erfolgreichen und liebgewonnenen Programmen trennen müssen“, so Bilke im Januar.