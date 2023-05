Stanley Tuccis Reiseshow sucht ein neues Zuhause

US-Fernsehen

CNN hat überraschend die Sendung «Searching for Italiy» aus dem Programm genommen.

Der Schauspieler und Feinschmecker Stanley Tucci sagt, er sei "ziemlich zuversichtlich", dass er ein neues Zuhause für seine Koch- und Reisesendungfinden wird. CNN hat die zweistaffelige Serie im Dezember abgesetzt, als der Sender seine Entwicklung von Dokumentarfilmen einstellte. "Wir sprechen mit verschiedenen Unternehmen", sagte Tucci bei der Premiere seiner neuen Amazon-Prime-Video-Serie «Citadel». "Wir werden es in ein paar Wochen herausfinden."Die Serie wurde sieben Mal für den Emmy nominiert und gewann in den Jahren 2021 und 2022 als herausragende moderierte Non-Fiction-Serie. Zum Zeitpunkt der Absage trat Tucci in der «The Tonight Show» auf. "Unglücklicherweise hat CNN alle seine Originalprogramme abgesetzt, also werden wir hoffentlich bei einem anderen Streamer oder Netzwerk landen, wir wissen es nicht", sagte Tucci zu Jimmy Fallon. "Aber ja, ich habe Pläne für eine dritte Staffel und mehr."Tucci hat zwei Bücher über das Kochen geschrieben. 1996 führte er zusammen mit Campbell Scott Regie bei «Big Night», einem Film über zwei Brüder, die in einem gescheiterten Restaurant, das sie besitzen, ein letztes großes Essen zubereiten.