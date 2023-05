Blockbuster-Battle

Wird der Gewinner dieses Battles der Science-Fiction-Klassiker «Independence Day» von Roland Emmerich, Robert Jr. Downey als Dr. John Dolittle oder doch die Märchenverfilmung von Schneewittchen?

(RTL, 20:15 Uhr)Der einst berühmte Dr. Dolittle hat sich nach dem Tod seiner Frau Lily ganz zurückgezogen und lebt mit seinen Tieren hinter den hohen Mauern seines Anwesens. Doch als die junge englische Königin Victoria schwer erkrankt, kann nur er ihr helfen. Gemeinsam mit seinem Arzthelfer Tommy und einigen tierischen Gefährten, mit denen er sprechen kann, reist er zu einer sagenumwobenen Insel, auf der es angeblich ein Heilmittel gibt. Quotenmeter fand den Film vor zwei Jahren „okay“ und zog dieses Fazit : „Hier und da holpert es und poltert es, was angesichts der schwierigen Produktionsgeschichte kein Wunder ist. So mancher Gag ist schon von Anfang an ausgereizt und ausgerechnet das große Finale ist der ärgste Schwachpunkt von «Die fantastische Reise des Dr. Dolittle».“Quotenmeter.de: 4Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 3IMDb User Rating: 6(Sat.1, 20:15 Uhr)Ein gigantisches UFO kommt der Erde immer näher. US-Präsident Whitmore und das Pentagon stehen der Situation ziemlich ratlos gegenüber - man will erst mal abwarten. Da lösen sich plötzlich kleine Flugkörper vom Mutterschiff und nehmen Kurs auf die Metropolen der Welt. Bald ist allen klar: Die Aliens planen eine Invasion. Als sie mit massiven Feuersalven angreifen, scheint das Schicksal der Erde besiegelt. Am Independence Day rüsten sich die Überlebenden zum Gegenschlag. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums blickte Quotenmeter vor zwei Jahren auf den Will-Smith-Hit zurück : „Die großartigen Tricks (teilweise in Deutschland entstanden) können sich auch nach 25 Jahren noch sehen lassen. Die Story hingegen wirkt heute eher einfältig, zeugt aber von einer Zeit, als die Welt scheinbar noch einfacher gestrickt war.“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 7(sixx, 20:15 Uhr)Wer ist die Böseste im ganzen Land? - Oscargewinnerin Julia Roberts als Königin Clementianna: Deren magischer Spiegel prophezeit ihr, dass sie nicht mehr die Schönste ihres Königreichs ist. Ausgerechnet ihre Stieftochter Schneewittchen läuft ihr langsam aber sicher den Rang ab. Clementianna verbannt die junge Frau kurzerhand in den finsteren Wald. Dort trifft Schneewittchen auf sieben Zwerge und schmiedet gemeinsam mit ihnen einen Plan, die Königin vom Thron zu stoßen. Quotenmeter bezeichnete den Film von Tarsem Singhs als „Novum“ in dessen Karriere, denn die «Spieglein Spieglein» ist „größtenteils harmlos“. Quotenmeter.de: 4Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 5IMDb User Rating: 6