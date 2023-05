Kommt «The Masked Singer» zurück auf die 2-Millionen-Marke?

Quotennews

Der Trend bei «The Masked Singer» war zuletzt kein positiver. Kann die Masken-Show das sprichwörtliche Ruder herumreißen?

Von 2,08 Millionen ging es auf 2,02 Millionen und schließlich fällt die 2-Millionen-Marke in der letzten Wochen mit lediglich 1,81 Millionen Zuschauern.verlor in den letzten Wochen Gesamtreichweite wie auch Zielgruppen-Reichweite. Bei Marktanteilen um die 8 Prozent und, gerade bei der Zielgruppe, Werten jenseits der 15 Prozent braucht hier keine Krisensitzung initiiert werden, dennoch ist der Trend zu beobachten. Glücklicherweise kann sich ProSieben über ein positives Signal aus Woche sechs freuen.Mit 2,00 Millionen Zuschauern legt das Masken-Sing-Format nicht nur zu, die 2-Millionen-Marke wird geknackt und gleichermaßen ergibt sich mit 9,4 Prozent am Markt ein neuer Staffel-Bestwert. Die Zielgruppe präsentiert sich mit 0,78 Millionen Umworbenen zwar weit entfernt von Bestwerten, dennoch ist der Marktanteil von 16,8 Prozent ein kleiner Schritt nach vorn.Neben dem Primetime-Spiel hatte ProSieben einen enorm schweren Sende-Tag. Man entschied sich in Unterföhring dazu, die Krönung von Charles III. gänzlich zu ignorieren, dafür gab es zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr. Das sportliche Kontrastprogramm aus Monaco startete mit den Vorberichten und 0,08 Millionen Zuschauern vor schrecklichen 0,6 Prozent des TV-Marktes. Die Zielgruppe war hier mit 0,07 Millionen vertreten und rettet das Szenario quasi mit 2,6 Prozent am Markt. Das eigentliche Rennen ab 15 Uhr steigerte das Interesse auf 0,15 Millionen und immerhin 1,1 Prozent am Markt. Die Zielgruppe reduzierte sich dafür auf 0,06 Millionen und 2,4 Prozent.