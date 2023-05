RTL+ überträgt erneut «Rock am Ring»

TV-News

Anfang Juni steigt wieder das traditionsreiche Rock-Festival am Nürburgring und RTL+ ist live dabei.

Die Übertragung des Musik-Festivalsbedeutete für RTL+ so etwas wie den Startschuss in den Musik-Sommer, denn nach dem Event am Nürburgring folgte auch die Ausstrahlung des belgischen EDM-Festivals, außerdem kündigte man eine Serie über das Wacken-Festival an. Auch in diesem Sommer wird der RTL-Streamingdienst wieder für die geballte Ladung Rock sorgen, denn vom 2. bis 4. Juni überträgt RTL+ erneut «Rock am Ring».Gemeinsam mit dem Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter CTS EVENTIM überträgt der Streamingdienst das Programm der beiden Hauptbühnen kostenlos und frei zugänglich im Webbrowser auf RTLplus .de und über die App für RTL+-Premium-User. Die zwei Livestreams werden auf RTL+ über die Free-TV-Sender NOW! und RTL .de/live gezeigt.Zu den hochkarätigen Headliner in diesem Jahr zählen die Kings Of Leon, die Toten Hosen und die Foo Fighters – die US-amerikanische Multiplatin-Rockband feiert damit, neben ihrer Performance bei „Rock im Park“, den einzigen europäischen Headline-Auftritt 2023. Außerdem dürfen sich die Fans vor den Bildschirmen auf weitere Top-Acts wie Kontra K, Rise Against, K.I.Z., TenaciousD, Giant Rooks, Finch, JuJu und Badmomzjay freuen.