VOX-Löwen siegen klar vor RTL-Bauern

Quotennews

Am Nachmittag debütierte bei VOX das neue Format «Die Dekoprofis» mit ausbaufähigen Werten.

VOX begrüßte am Montag einen Neuzugang im Nachmittags-Programm. Statt «Das Duell – Zwischen Tüll und Tränen» setzte der Kölner Sender aufund versprach „die schönste Idee für jedes Budget“. Der Neustart lockte um 16:00 Uhr 0,28 Millionen Zuschauer an, darunter 0,07 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei ausbaufähigen 5,6 Prozent, zuvor wurden beiund6,1 und 7,1 Prozent gemessen. Die Reichweite steigerte sich ab 14:00 Uhr von 0,16 auf 0,34 Millionen. Um mit «Das Duell» mitzuhalten fehlt den «Dekoprofis» noch ein wenig, das Hochzeitsformat holte in den vergangenen Wochen mehrfach mehr als eine halbe Million Zuschauer und nicht selten mehr als zehn Prozent in der Zielgruppe.machte ab 17:00 Uhr vor 0,59 Millionen weiter,undwollten 0,64 und 1,20 Millionen nicht verpassen. In der Zielgruppe wurden Marktanteile von 7,8, 7,6 und 9,4 Prozent ausgewiesen. Auf dem Gesamtmarkt waren 5,6, 4,5 und 5,8 Prozent drin.In der Primetime lief es für den Sender mit der roten Kugel ebenfalls glatt.war das erfolgreichste Format in der klassischen Zielgruppe und holte mit 0,77 Millionen Umworbenen einen Marktanteil von tollen 14,9 Prozent. Auf dem Gesamtmarkt hatte RTL mitunter den Privatsender die Nase vorn. Die Kuppelshow mit Inka Bause sahen 2,74 Millionen Menschen, der Marktanteil belief sich auf 10,8 Prozent. Die VOX-Gründershow unterhielt 1,83 Millionen Zuschauer, 7,6 Prozent waren die Folge. Die RTL-Sendung kam in der Zielgruppe auf 0,56 Millionen und 10,4 Prozent – Staffelbestwert.