Nur ein Ausrutscher? Erholt sich «Grill den Henssler»?

Quotennews

In Woche zwei verlor «Grill den Henssler» insgesamt rund 300.000 Zuschauern. Erholt sich die Show in Woche drei wieder?

In Woche drei standen im Duell mit Steffen Henssler die Promis Christine Urspruch, The BossHoss und Pierre M. Krause an den Töpfen und Pfannen. Neben dem Gekochten gab es regelrechte Enthüllungen. Laura Wontorra findet heraus, in welchem Berliner Fußballclub sich der Ursprung von BossHoss verbirgt. Moderatorin Wontorra verrät selbst: "Kinderpläne?" - "Jetzt erstmal nicht!" Und Christine Urspruch sprach über ihre Armverletzung. Es war demnach viel drin, im dritten Abend vonim Jahr 2023, der Quote half das Ganze eher weniger.Mit 1,16 Millionen Zuschauern im Gesamten läuft es zwar besser als zuletzt mit 1,03 Millionen erreichten Zuschauern, dennoch liegt man noch deutlich hinter der Auftakt-Leistung von 1,34 Millionen Zuschauern. Der gestrige Marktanteil geht mit 5,1 Prozent vollkommen in Ordnung. Die Zielgruppe erholte sich ebenfalls etwas, anstatt etwas dünner 0,25 Millionen (Vorwoche) schauten gestern 0,3 Millionen Umworbene zu, so verändert sich der Marktanteil von 5,8 Prozent auf 5,9 Prozent kaum.So muss VOX den Trend mit «Grill den Henssler» lediglich halten, damit aus den neuen Episoden doch noch ein solider Erfolg wird. Neben der Primetime lief es mit den Vorabend-Formatenundgleichermaßen gut. Es ergaben sich zunächst 1,09 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 6,1 Prozent, im direkten Vorlauf der Primetime waren schließlich bessere 1,39 Millionen und 6,0 Prozent messbar. Die Zielgruppe entwickelte sich von 0,26 Millionen und 7,3 Prozent auf 0,35 Millionen und 7,4 Prozent. Somit reduzierte sich vom Primetime-Vorlauf auf das 20.15 Uhr-Programm sämtliche Reichweiten und Marktanteile.