Kommt «The Voice Kids» zurück auf die Erfolgsspur?

Quotennews

In der letzten Wochen zeigte sich ein regelrechter Bruch im Quoten-Spiel von «The Voice Kids». Sieht es diese Woche besser aus?

Mit lediglich 1,25 Millionen Zuschauern wollten in der Vorwoche so wenig Zuschauer ab drei Jahrensehen, wie noch nie zuvor in dieser Staffel. Zum Glück für Sat.1 und die Show war das nur ein Ausrutscher, denn gestern zeigte sich die Show von ihrer besseren Seite. Insgesamt verfolgten das Kinder-Sing-Format immerhin 1,29 Millionen Zuschauer - der Marktanteil stieg damit von 5,1 Prozent wieder auf etwas bessere 5,5 Prozent. Die Zielgruppe war in der Vorwoche mit 0,4 Millionen gleichermaßen minimal vertreten, doch hier erholte sich die Reichweite mit gestern gemessenen 0,4 Millionen Umworbenen nicht. Hier steigt der Marktanteil dennoch von 7,3 auf 7,6 Prozent an.Der Primetime-Erfolg wird gewissermaßen Balsam für die geschundene Sat.1-Seele sein. In weiten Teilen des Sendetages, tut sich der Sender weiter enorm schwer. Zwar läuft es am Morgen mit demgewohnt gut, ab 10 Uhr wird es jedoch teilweise dünn. Im Morgenprogramm waren gestern erneut bis zu stolze 17,3 Prozent am TV-Markt drin, die Zielgruppe kam auf bis zu 22,9 Prozent Marktanteil. Werte, wie diese, waren den restlichen Tag nicht möglich.hielt sich ab 10 Uhr mit zwei Folgen und Reichweiten bis zu 0,31 Millionen und damit einem Marktanteil von 7,9 Prozent noch recht gut,im Anschluss konnte das Interesse bis 14 Uhr sogar auf 0,7 Millionen steigern.ließ dann schon wieder nach, es kamen lediglich 0,53 Millionen Zuschauer zusammen, dann schlägt weiterhindem sprichwörtlichen Fass den Boden aus. Die Gesamtreichweite geht herunter auf 0,24 Millionen, sodass der Marktanteil auf 2,0 Prozent sinkt. Über die genannten Shows entwickelte sich die Reichweite der Zielgruppe von 0,08 Millionen, die dennoch für recht gute 8,8 Prozent am Markt sorgten, auf unsägliche 0,06 Millionen bei dem Live-Format. Von den erwähnten guten 8,8 Prozent am jungen Markt geht es so auf schwache 2,9 Prozent herunter.