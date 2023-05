CBS setzt «S.W.A.T.» vor die Tür

US-Fernsehen

Nach sieben Staffeln muss sich Shemar Moore eine neue Serie suchen.

Die Action-Serieist nach sieben Staffeln bei CBS abgesetzt worden. In der Hauptrolle spielte Shemar Moore den Agenten Daniel "Hondo" Harrelson, der eine taktische Spezialeinheit leiten soll, die die letzte Station der Strafverfolgung in Los Angeles ist. Hin- und hergerissen zwischen der Loyalität zu seinem Elternhaus und der Treue zu seinen Brüdern in Blau, versucht er, die Kluft zwischen seinen beiden Welten zu überbrücken. Zur Besetzung gehören außerdem Rochelle Aytes als Hondos Freundin Nichelle, Jay Harrington als David "Deacon" Kay, Kenny Johnson als Dominique Luca, David Lim als Victor Tan und Alex Russell als Jim Street.Staffel 6, die derzeit ausgestrahlt wird, hat laut Nielsens Live + 7-Daten von Ende April durchschnittlich 6,8 Millionen Zuschauer insgesamt und eine Einschaltquote von 0,7 bei den Erwachsenen 18-49. Das Finale von Staffel 6 mit dem Titel "Legacy" wird am 19. Mai ausgestrahlt. Laut der Beschreibung arbeitet das Team mit der DEA und ihrem eisernen Anführer Mack Boyle (Timothy Hutton) zusammen, um einen skrupellosen Kartellboss zu stoppen, der auf den Straßen von Los Angeles Krieg führt und sich an denen rächt, die seinen Sohn getötet haben. Die Episode wurde von Brandon Margolis und Brandon Sonnier geschrieben und von Billy Gierhart inszeniert.„«S.W.A.T.», angeführt von Shemar Moore, den Autoren, Produzenten und der Crew unter der Leitung der Executive Producers Shawn Ryan, Andy Dettman und Aaron Rahsaan Thomas, haben uns sechs Staffeln lang fesselnde, actiongeladene Episoden beschert, die auch wichtige soziale Themen aufgriffen und zum Erfolg unserer Primetime-Serie beitrugen", sagte Amy Reisenbach, Präsidentin von CBS Entertainment. "Wir danken ihnen aufrichtig für ihre unglaubliche Arbeit und Leidenschaft und danken auch unseren treuen Fans, die jede Woche einschalten."