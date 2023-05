Jaime Camil moderiert «Lotería Loca»

US-Fernsehen

Warner Bros. produziert eine Sendung mit dem «Schmigadoon!»-Star.

CBS gab die neue Serienbestellung fürbekannt, eine wilde, unterhaltsame und actiongeladene Serie, die von Jaime Camil moderiert wird, der auch als ausführender Produzent fungiert. Die neue Serie ist voller unerwarteter Überraschungen und basiert auf dem lateinamerikanischen Glücksspiel, das heute als Lotería bekannt ist."Ich bin damit aufgewachsen, mit meiner Familie und meinen Freunden in Mexiko Lotería zu spielen. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass jede mexikanische Familie ein Lotería-Spiel besaß (und immer noch besitzt)", so Moderator und ausführender Produzent Jaime Camil. "Auch wenn dieses Brettspiel, das dem Bingo ähnelt, immer noch von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt gespielt wird und in ihrem Besitz ist, so ist es doch etwas, das noch mehr mit jeder einzelnen Latinx-Person in Verbindung steht, weil es uns hilft, mit unserem Erbe und unseren emotionalen Erinnerungen zu verbinden. Es gibt Restaurants, Kleidung, Accessoires usw. mit Lotería-Motiven; ich meine, es ist einfach riesig! Als mexikanischer Amerikaner bedeutet es mir sehr viel, an der Seite der Game-Show-Legende Jeff Apploff eine Show zu produzieren und zu moderieren, die alle Menschen in den USA unterhält und so stark anspricht, vor allem aber, weil sie bei einem unterversorgten Publikum enormen Anklang findet.""Als das Unscripted-Team und ich den Pitch von Jaime und den Produzenten hörten, waren wir sofort von «Lotería Loca» überzeugt", sagte Amy Reisenbach, Präsidentin von CBS Entertainment. "Dies ist eine neue Art von Spielshow und eine unterhaltsame, lebendige Ergänzung zu unserem Programm. Jaime Camils unglaubliches Charisma und seine Leidenschaft für dieses Projekt machen ihn zum perfekten Moderator, um die Zuschauer zu begeistern und diese Show zum Leben zu erwecken."In jeder rasanten Folge treten zwei Spieler gegeneinander an und ziehen abwechselnd Karten, um vier in einer Reihe zu bekommen - das ist Lotería. Jedes Mal, wenn eine Karte auf ihrer einzigartigen Bingokarte erscheint, gewinnen sie viel Geld. Wenn sie auf einer der "Loca Cards" landen, erhält das Spiel eine neue Wendung und gibt den Spielern die Möglichkeit, noch mehr Geld zu gewinnen, indem sie an wilden, interaktiven Herausforderungen teilnehmen. Der Spieler, der am schnellsten die meisten "Loterías" auf seinem Spielbrett hat, zieht in die dramatische Finalrunde ein und hat die Chance, den ultimativen Geldpreis der Show zu gewinnen.Die neue Spielshow wurde von Jeff Apploff, Aaron Solomon und Alejandro Trevino entwickelt. Die Serie wird von Warner Bros. Unscripted Television in Zusammenarbeit mit Warner Horizon und Apploff Entertainment produziert. Jeff Apploff, Jaime Camil, Mike Darnell, Dan Sacks, Bridgette Theriault und Aaron Solomon sind ausführende Produzenten. Alejandro Trevino fungiert als Co-Executive Producer. Apploff wird auch als Showrunner fungieren.