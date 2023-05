Paramount-Chef sieht Streik gelassen

Vermischtes

Laut Aussagen von Bob Bakish habe man sehr viele Sendungen schon in der Pipeline.

Der CEO von Paramount Global, Bob Bakish, sprach den Autorenstreik während der Paramount-Ergebniskonferenz zum ersten Quartal am Donnerstag an und erklärte, dass die Autoren "ein wesentlicher Bestandteil bei der Schaffung von Inhalten" seien und "wir hoffen, dass wir recht schnell zu einer Lösung kommen können, die für alle funktioniert". Der Paramount-Chef fügte jedoch hinzu, dass es eine wirklich große Lücke gibt"."Natürlich haben wir uns darauf vorbereitet, wir haben viele Hebel in der Hand, die es uns ermöglichen werden, den Streik zu überstehen, auch wenn er länger dauern sollte", sagte Bakish. "Was diese Hebel betrifft, so haben wir sozusagen viele Inhalte in der Hinterhand. Mit Ausnahme von Dingen wie Late-Night-Sendungen werden die Verbraucher also eine Zeit lang wirklich nichts merken. Hinzu kommt eine breite Palette von Reality-Sendungen ohne Drehbuch, wo wir definitiv führend sind, sowie Sport, und das ist nicht betroffen, so dass wir in diesen Bereichen mehr tun können, wenn es nötig ist."Bakish fügte hinzu, dass die Auslandsproduktion, die Paramount ohnehin schon vor dem Streik genutzt hat, Teil der Streikstrategie ist, ebenso wie der Rückgriff auf die Inhalte der Produktionsbibliothek, die genutzt werden können, um Lücken im Zeitplan zu füllen. Hier könnte man beispielsweise auch die zahlreichen Paramount+-Produktionen ins Programm von CBS hieven. "Wir sind also gut aufgestellt, um damit umzugehen", sagte Bakish und fügte hinzu, dass die finanziellen Auswirkungen letztlich von der Dauer des Streiks abhängen.