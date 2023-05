Sami Slimani  Sein Weg zu einem von Deutschlands Top-Influencern

YouTuber

Bereits 2009 begann der heute 33-Jährige damit sich einen Namen auf YouTube im Bereich Beauty und Fashion zu machen. Seit diesem Punkt ist sein Einfluss immer weitere gewachsen.

VOX als Teilnehmer bei «Grill den Henssler» zu sehen und nahm 2019 in Sat.1 bei «Das große Promibacken» teil, wo er den vierten Platz belegte.







Heute lässt er seine 1,53 Millionen Abonnenten auf YouTube noch immer an seinem Leben teilhaben und teilt beispielsweise seine Reisen, Rezepte oder Produktreviews. Zudem gibt es zahlreiche Vlogs, in denen er verschiedene Situationen seines Lebens teilt. Seine eigene Webseite ist in die Bereiche Leben, Reisen, Luxus, Mode und Beauty aufgeteilt, wozu immer wieder Blogbeiträge veröffentlicht werden. Dazu kommen 1,3 Millionen Follower auf Instagram. Nachdem er 2019 nach Dubai auswanderte, war er jedoch auch einiger Kritik ausgesetzt. Jan Böhmermann kritisierte im «ZDF Magazin Royale», dass er wie zahlreiche andere Influencer mit deutscher Reichweite Geld verdient, aber hier keine Steuern zahlen muss. Auch von anderen wurde ihm Geldgier vorgeworfen, etwa als sich Ende 2020 eine gemeinsame Spendenaktion mit Kim Lianne und Simon Desue, die angeblich eine Million Bäume pflanzen sollte, als Betrug herausstellte.

Immer mehr Menschen versuchen sich an einer Karriere in den sozialen Medien. Zahlreiche bauen sich auch eine relativ große Reichweite auf, sind dann oftmals jedoch nur in ihrem Genre bekannt. Nur die wenigsten können jedoch von sich behaupten, dass sie es tatsächlich geschafft haben. Sami Slimani ist eindeutig einer davon. Seine YouTube-Reise begann bereits 2009 und heute ist er über die Grenzen Deutschlands hinweg bekannt. Er kooperierte mit bekannten Modemarken, war des Öfteren im Fernsehen zu sehen und lebt heute in Dubai.Sami Slimani wurde am 20. März 1990 in Esslingen am Neckar geboren. Der Sohn eines tunesischen Vaters und einer französischen Mutter tunesischer Herkunft wuchs gemeinsam mit seinen älteren Schwestern Lamiya und Dounia in Stuttgart auf. In seiner Jugendzeit litt er nicht nur unter den finanziellen Problemen seiner Familie, sondern auch unter dem Mobbing an der Schule. Schon in der Grundschule zeigte sich, dass er eine Lernschwäche hatte und so ging er auf eine Realschule. Dort wurde er zum Einzelgänger und fand keinen Anschluss. Er tat alles dafür, um aufs Gymnasium zu wechseln, da ihn diese Situation so belastete. Doch auch als ihm dieser Sprung gelang, wurde es nicht besser und er hatte weiterhin mit Anfeindungen zu kämpfen. Dies führte dazu, dass er den Kummer in sich hineinfraß und stark übergewichtig wurde.Während seiner Abiturphase im März 2009 entdeckte Slimani YouTube für sich und begann, damals noch unter dem Namen „Herr Tutorial“, Videos auf der Plattform hochzuladen. Der Kanal dreht sich rund um Themen wie Kosmetik, Mode und Lifestyle. In seinen ersten Videos erzählte er beispielweise von Go’s und No Go’s beim ersten Date, erklärte, wie man weiße Zähne bekommt, stellte Tipps gegen Pickel vor und zeigte die perfekte Rasur und wie man eine Krawatte bindet. Sein Tutorial zum „Justin Bieber Hairstyling“ von vor 13 Jahren ist mit über 6,2 Millionen Aufrufen heute noch immer das gefragteste Video auf seiner Seite. Auch zahlreiche Testvideos zu verschiedenen Produkten lassen sich auf seinem Kanal finden. Der Erfolg im Internet bestärkte ihn natürlich, vor allem da er hier den Zuspruch fand, welchen er im realen Leben vermisste.Nach seinem Abitur entschied er sich gegen ein Studium, da er sich damals bereits eine enorme Reichweite aufgebaut hatte. Ab Mai 2014 war er zudem als Moderator bei VIVA Deutschland tätig und präsentierte die Chartsendung «VIVA Top 100». Es erschienen auch zunehmend Videos mit seinen beiden Schwestern, was dazu führte, dass die drei 2014 das gemeinsame Buch „Das Slimani-Prinzip“ veröffentlichten. In dem Allround-Ratgeber lassen sich Tipps für zahlreiche Bereiche wie Aussehen, Erfolg, Sport oder Ernährung finden. Zudem bauten die Geschwister die Linie „Maison Slimani“ auf und vermarkteten hierunter ihre Produkte. 2016 folgte eine Modekollektion in Zusammenarbeit mit Peek & Cloppenburg und im selben Jahr übernahm Slimani eine Synchronrolle im Animationsfilm «