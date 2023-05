VOD-Charts

Die Thriller-Serie von Phoebe Waller-Bridge ist neuerdings im Angebot von Netflix vertreten. Schafft es die britische Reihe mit dem kalifornischen Riesen im Rücken auf Platz eins?

Seit dem vorvergangenen Dienstag, 25. April, steht die britische Seriebei Netflix zum Abruf bereit. Das Werk der gefeierten Phoebe Waller-Bridge («Fleabag») feierte zuletzt mit seiner vierten Staffel bei ZDFneo Free-TV-Premiere und ist noch bis Mitte Juni in der ZDFmediathek verfügbar. Doch dort schlug die Serie bislang kaum Wellen, erst mit dem Start bei Netflix gewann die Serie an Beliebtheit, wie die VOD-Charts der 18. Kalenderwoche beweisen. Ob es auch für die Spitzenposition in diesem Ranking reicht, erfahrt ihr später. Los geht es wie immer mit dem zehnten Platz, den diesmalmit einer Reichweite von 1,62 Millionen belegt.Laut den Marktforschern von Goldmedia zählt auch Amazonszu den zehn beliebtesten Streamingtiteln des Landes. Das Comedy-Format mit Michael Bully Herbig darf sich über 1,67 Millionen Abrufe freuen. 1,73 Millionen Mal ist das neue Amazon-Prestige-Projektgestreamt worden. Damit landet die Serie Russo-Brüder mit Richard Madden und Priyanka Chopra Jonas in den Hauptrollen auf Rang acht.reiht sich auf dem siebten Platz ein. Die Dramedy kommt auf 1,84 Millionen Klicks.Knapp davor istvertreten. Die Anwaltsserie ist zwischen dem 28. April und 4. Mai 1,84 Millionen Mal gestreamt worden. Der erste Titel mit mehr als zwei Millionen Klicks ist der Film-Klassiker mit Johnny Depp. 2,11 Millionen Abrufe bedeuten Platz fünf. Auch die Premiere der CBS-Serie, deren vier Staffeln bei Amazon Prime Video verfügbar sind. 2018 abgesetzt stehen nun 2,46 Millionen Aufrufe zu Buche.Das Treppchen wird hingegen von Netflix dominiert., in Staffel vier zum kalifornischen Streaminggiganten gewechselt, landet mit 2,63 Millionen Views auf Rang drei. So eng wie noch nie in diesem Jahr war aber der Kampf um Platz eins. Die beiden Kontrahenten trennen nur 10.000 Aufrufe. Gewinner des Duells istmit 3,50 Millionen Klicks., deren zweite Staffel am Donnerstag, 27. April, erschien, zieht mit 3,49 Millionen Abrufen entsprechend den Kürzeren.