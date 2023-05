Ertanzt sich RTL die 4 Millionen?

Quotennews

Angekommen im Final-Monat von «Let's Dance» stellt sich die Frage, ob die 16. Staffel der Tanz-Show noch einmal 4 Millionen Zuschauer in den Hüften hat.

Folge 10 von- und das Interesse steigt wieder! Das Tanz-Format mit der bekannten Jury aus Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi hat seit Ende Februar eine erfolgreiche Performance hinter sich. Die Leuchtturm-Leistung bleibt noch immer der Auftakt mit 4,03 Millionen Zuschauern, nie wieder wurde seither diese Marke erreicht. In Sachen Zielgruppe war tatsächlich Folge sechs am 31. März mit 1,16 Millionen Umworbenen und einem Marktanteil von 22,1 Prozent die erfolgreichste. Keiner dieser beiden Werte sollte in der ersten Show im Final-Monat Mai erreicht werden.Demnach ist bereits klar: Es reicht erneut nicht zu mehr als 4 Millionen Zuschauern. Gestern schauten 3,83 Millionen Zuschauer in der Primetime nach Köln, bei einem konstant starken Marktanteil von erneut exzellenten 16,5 Prozent, wird das erneute Verpassen der 4-Millionen-Marke nicht schwer wiegen. Die Zielgruppe bleibt jedoch nun die dritte Woche in Folge mit 0,98 Millionen Werberelevanten bei einer Reichweite von weniger als eine Million. Doch auch hier relativiert der starke Marktanteil von 18,8 Prozent diese Aussage.Neben «Let's Dance» am Abend konnte sich RTL auf die zuletzt bereits starken Marken verlassen.undholten mitzwischen 15 und 17:30 Uhr bis zu 1,18 Millionen Zuschauer und 0,17 Millionen Umworbene ab, im Nachmittagsprogramm stieg der Marktanteil so auf bis zu 11,1 Prozent. Die Zielgruppe war hier bereits mit 9,1 Prozent vertreten. Im direkten Vorlauf der Primetime präsentiertesich mit 2,07 Millionen Zuschauern ebenfalls vorbildlich, der Marktanteil zeigte 9,3 Prozent. In Sachen Zielgruppe legte die Soap mit 0,67 Millionen und einem Anteil von 16,2 Prozent für die Primetime vor.