Quotencheck

Der Quizonkel der Nation hat eine neue Sendung bei Sat.1 erhalten, die dieses Mal recht erfolgreich war.

Seit über zwei Jahrzehnten moderiert der gebürtige Hamburger Jörg Pilawa Quizshows im deutschen Fernsehen. Das ging mit «Das goldene Ei» in Sat.1 los, führte zu großen Erfolgen wie «Die Quiz Show» ehe «Das Quiz» kam. Inzwischen hat Pilawa sechs verschiedene Shows in Sat.1 und mit «Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?» hat er endlich wieder ein heißes Eisen im Feuer.Der Auftakt erfolgte am Mittwoch, den 15. März, um 20.15 Uhr. Im Gegensatz zu vielen anderen Shows, die die ProSiebenSat.1-Gruppe in den vergangenen Jahren produzieren ließ, ist das Format mit einer Laufzeit von unter 120 Minuten recht kurz ausgefallen. Das belohnten die Fernsehzuschauer, denn 1,50 Millionen waren beim Auftakt dabei. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 5,8 Prozent. Mit 0,43 Millionen Umworbenen waren 7,4 Prozent möglich.Sieben Tage später hat sich das Format an den Kaffeeautomaten herumgesprochen, sodass mehr Menschen daran gefallen fanden. 1,70 Millionen Zuschauer waren dabei, darunter befanden sich 0,52 Millionen Umworbene. Die Fernsehstation aus Unterföhring konnte sich über 6,4 Prozent bei allen sowie 8,3 Prozent bei den jungen Menschen freuen. Nun folgte die dritte Folge, die schon 1,85 Millionen Zuschauer hatte und auf 7,2 Prozent Marktanteil kam. 0,66 Millionen junge Menschen brachten 11,1 Prozent.Nach drei Folgen stand eine Pause auf dem Programm, nach Ostern ging es am 12. April mit einer neuen Folge weiter. Nur noch 1,76 Millionen Zuschauer waren dabei, aber die 6,4 Prozent waren immer noch ein guter Wert. 0,65 Millionen junge Menschen brachten Jörg Pilawa einen Marktanteil von sehr guten 9,9 Prozent.Die vorletzte Ausgabe sicherte sich 1,55 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr beim Gesamtpublikum erneut gute 6,1 Prozent Marktanteil ein. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern schlug sich das Quiz, das aus dem Vereinten Königreich stammt, weiter gut. 0,49 Millionen Zuschauer schalteten ein, sodass sich der Sender über 8,2 Prozent freuen konnte. Die finale Folge, die am 26. April lief, hatte noch 1,63 Millionen Zuschauer und fuhr 6,4 Prozent Marktanteil ein. Beim jungen Publikum unterhielt die Sendung einmal mehr 0,54 Millionen Zuschauer und führte zu tollen 9,8 Prozent.Gewiss: «Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?» war kein Straßenfeger, aber ein veritabler Erfolg. Im Durchschnitt waren 1,67 Millionen Zuschauer dabei, die einen Marktanteil von 6,4 Prozent brachten. Bei den jungen Menschen verzeichnete die deutsche Adaption 0,55 Millionen Zuschauer und brachte dem Fernsehsender Sat.1 einen durchschnittlichen Marktanteil von 9,1 Prozent.