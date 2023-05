«Saturday Night Live»-Pläne durchgesichert

US-Fernsehen

Kieran Culkin und Jennifer Coolidge waren als Gastmoderatoren vorgesehen und könnten auch noch vorbeischauen.

Da die Writers Guild of America streikt, wurde das Late-Night-Fernsehen auf Pause gesetzt, einschließlich der NBC-Sendung, die auf unbestimmte Zeit unterbrochen ist. Insider sagten, dass für den unwahrscheinlichen Fall, dass der Streik in den kommenden Wochen beigelegt wird, der «Succession»-Star Kieran Culkin am 13. Mai mit dem musikalischen Gast Labrinth die Bühne im Studio 8H betreten hätte, während «The White Lotus»-Star Jennifer Coolidge die 48. Saison von «SNL» mit den Foo Fighters abschließen wird.Für Culkin wäre es nach seinem Auftritt in Staffel 47 die zweite Moderation gewesen. Nachdem sie von «SNL»-Darstellerin Chloe Fineman brillant imitiert worden war, hätte Coolidge ihr lang erwartetes Debüt in der Show gegeben. Der ehemalige Schauspieler Pete Davidson sollte am 6. Mai zusammen mit Lil Uzi Vert die Sendung «SNL» moderieren, aber NBC hat diese Folge aufgrund des WGA-Streiks, der die Branche lahmgelegt hat, abgesagt.«SNL» wird oft als wichtiges Instrument für Preisverleihungskampagnen genutzt, und da die TV-Saison bereits begonnen hat, hätte dies die Emmy-Bewerbungen von Culkin und Coolidge in den Mittelpunkt gerückt.