Drew Barrymore lässt MTV Movie & TV Awards platzen

US-Fernsehen

Die Schauspielerin möchte den Autorenstreik unterstützen und plant ihre Rückkehr aber für 2024.

Drew Barrymore tritt als Moderatorin der diesjährigenzurück, um den streikenden Mitgliedern der Writers Guild ihre Unterstützung und Solidarität zu zeigen. Als Zeichen des guten Willens gegenüber MTV hat sich Barrymore aber auch bereit erklärt, die nächstjährige Ausgabe der Preisverleihung zu moderieren.Die «MTV Movie & TV Awards» am Sonntagabend werden weiterhin stattfinden, allerdings ohne Moderator. Die Situation der Show entwickelt sich von Tag zu Tag weiter, da die Produzenten auf ihre Streik-Notfallpläne umschwenken und abwarten, wer von den Moderatoren, Nominierten und Gästen noch bereit und in der Lage ist, in der Sendung aufzutreten. Ein weiterer Hinweis darauf ist, dass es vor der Sendung keinen roten Teppich und keine Interviews mit Talenten mehr geben wird."Ich habe den Autoren zugehört, und um sie wirklich zu respektieren, werde ich aus Solidarität mit dem Streik die «MTV Movie & TV Awards» nicht mehr live moderieren", sagte Barrymore in einer Erklärung. "Alles, was wir an Film und Fernsehen feiern und ehren, ist aus ihrer Schöpfung hervorgegangen. Und bis eine Lösung gefunden ist, werde ich warten, aber ich werde von zu Hause aus zusehen und hoffe, dass Sie sich mir anschließen. Ich danke MTV, das wirklich zu den besten Partnern gehört, mit denen ich je zusammengearbeitet habe. Und ich kann es kaum erwarten, nächstes Jahr wieder dabei zu sein, wenn ich all das feiern kann, was MTV geschaffen hat, nämlich eine Show, bei der die Fans selbst entscheiden können, an wen die Preise gehen, und die wirklich alle einschließt.""Drew, ohne Frage, sie ist unglaublich gewesen. Es ist schwer vorstellbar, dass wir jemals eine bessere Erfahrung mit einer Moderatorin gemacht haben", wird Bruce Gillmer, Präsident für Musik, Musiktalente, Programmierung und Events bei Paramount Global und ausführender Produzent der «MTV Movie & TV Awards», bei ‚Variety‘ zitiert. "Sie ist eher eine Partnerin, sie ist jeden Tag dabei, einfach super leidenschaftlich und super engagiert und kreativ. Sie hat sogar einige ihrer eigenen Mitarbeiter mit auf die Reise genommen. Als das alles auftauchte, begannen wir, uns auf das vorzubereiten, was sein könnte. Es überrascht nicht, dass sie sich mit den Autoren solidarisiert, wofür wir vollen Respekt haben. Sie hat unsere volle Unterstützung."Sie wird also nicht live bei uns im Haus sein und wir werden im Grunde genommen ohne Gastgeber dastehen", fügte er hinzu. "Der Silberstreif am Horizont ist, dass wir wirklich eine Partnerschaft mit einer fast familiären Atmosphäre aufgebaut haben. Wir sehen dies also als einen Richtungswechsel, aber auch als eine Pause für den ursprünglichen Plan, dem wir alle zugestimmt haben, und sie hat akzeptiert, 2024 als unsere Gastgeberin weiterzumachen."