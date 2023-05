«Elefant, Tiger & Kids»: KiKA startet «Elefant, Tiger & Co.»-Ableger

TV-News

Die zwölfteilige Doku-Serie feiert bereits am Montag ihre Premiere.

Der MDR hat für den KiKA ein Spin-off vonproduziert.ist eine zwölfteilige Doku-Serie, in der sechs Jugendliche im Mittelpunkt stehen, die ein Praktikum im Leipziger Zoo absolvieren. Dabei werden die Jugendlichen bei ihren alltäglichen Aufgaben begleitet und stellt den Berufsalltag aus einem ganz besonderen Blickwinkel dar. Montags bis donnerstags um 20:10 Uhr wird die Sendung auf dem Kindersender KiKA ausgestrahlt. Der Startschuss fällt bereits am kommenden Montag, 8. Mai.Laura, Stella, Inga, Kalid, Jacob und Nick haben einen gemeinsamen Traum: Sie wollen Tierpflegekräfte werden und jeden Tag mit Tieren zusammenarbeiten. Gemeinsam wohnen sie für drei Wochen in einer WG und erleben bei einem Praktikum im Zoo Leipzig eine abenteuerliche und lehrreiche Zeit. Täglich lernen sie Neues über Tiere, Pflanzen, Artenschutz und Arterhaltung. Die Jugendlichen werden aber auch mit den anstrengenden Seiten des Berufsalltags konfrontiert. Denn hier geht es nicht nur ums Anfassen, sondern auch ums Anpacken. In Zusammenarbeit mit dem Zoo Leipzig werden die sechs Teilnehmenden ein Bauprojekt umsetzten, um den Tieren ein nachhaltiges und artgerechtes Andenken zu hinterlassen.Neben der Seriesoll das Spin-Off eine jüngere Zielgruppe im Alter von neun bis 13 Jahren ansprechen und Werte gegenüber Tier- und Artenschutz vermitteln. Im Auftrag des MDR produziert Cine Impuls Leipzig, während Anke Gerstel die redaktionelle Verantwortung trägt.