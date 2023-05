Freida Pinto macht bei «Surface» mit

US-Fernsehen

Die Produktion von Hello Sunshine hat eine neue Hauptdarstellerin. Pinto kennt man aus «Slumdog Millionär».

Freida Pinto hat bei Apple für die zweite-Staffel unterschrieben. Pinto gesellt sich zu Serienstar Gugu Mbatha-Raw und dem ebenfalls neuen Darsteller Phil Dunster, bekannt aus «Ted Lasso». Wie bereits angekündigt, wird Mbatha-Raws Charakter Sophie in Staffel zwei in ihre Heimatstadt London zurückkehren und "die unvollendeten Beziehungen wiederentdecken, die ihre Erinnerungen heimgesucht haben - während sie herausfindet, woher sie wirklich kommt und was sie zu der fehlerhaften Person gemacht hat, die sie war."Pinto wird Grace, Quinns (Dunster) Verlobte, spielen. Quinn ist der gestörte Spross der berüchtigten Huntley-Familie. Als das baldige neueste Mitglied der Huntley-Familie soll Grace "im Zwiespalt darüber sein, worauf sie sich wirklich einlässt, und eine besondere Bindung zu Sophie aufbauen."Die von der Kritik als "fesselnd" und "magnetisch" gelobte Hauptdarstellerin Mbatha-Raw führt «Surface» an, das von Apple Studios und Hello Sunshine produziert wird. Die Serie wurde von Veronica West entwickelt, die die Originalserie schrieb und als ausführende Produzentin und Showrunnerin fungiert. Mbatha-Raw ist nicht nur Hauptdarstellerin, sondern auch ausführende Produzentin. Reese Witherspoon und Lauren Neustadter sind ausführende Produzenten im Auftrag von Hello Sunshine.