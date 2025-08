«Top End Bub» startet demnächst bei Amazon

US-Fernsehen

Die Fortsetzung von «Top End Wedding» wird in Deutschland beim ZDF ausgestrahlt.

Prime Video gab bekannt, dass die mit Spannung erwartete australische Amazon Original-Serieam 12. September auf Prime Video in Australien und Neuseeland startet. «Top End Bub» ist die Fortsetzung des Kinohits «Top End Wedding» aus dem Jahr 2019 und eine herzerwärmende achtteilige Serie, in der Miranda Tapsell («Love Child») und Gwilym Lee («Bohemian Rhapsody») erneut in ihren Rollen als Lauren und Ned zu sehen sind.Lauren und Ned genießen ihr Leben in der Stadt, das jedoch tragisch unterbrochen wird, als Laurens Schwester Ronelle bei einem Autounfall im Top End ums Leben kommt. Lauren und Ned eilen nach Darwin zurück und werden dort zusammen mit Laurens Eltern Daffy und Trevor in das chaotische Leben im Top End hineingeworfen. Eine weitere Überraschung erwartet sie, als sie unerwartet die Vormundschaft für Ronelles lebhafte und freche kleine Tochter Taya übernehmen müssen.Abgerundet wird die Besetzung durch die beliebten Rückkehrer Ursula Yovich, Huw Higginson, Shari Sebbens, Elaine Crombie, Rob Collins und Tracy Mann sowie die Neuzugänge Brooke Satchwell, Guy Simon, Clarence Ryan und Gladys-May Kelly, die ihr Debüt als Taya gibt.Die Serie wurde von Miranda Tapsell und Joshua Tyler kreiert, geschrieben und produziert und wird von Goalpost Pictures produziert. Rosemary Blight von Goalpost Pictures ist ausführende Produzentin, die Regie führen Christian Van Vuuren und Shari Sebbens. Top End Bub wird von Screen Australia, Screen Territory und der South Australian Film Corporation unterstützt. Die Serie wird auf Prime Video in Australien und Neuseeland starten und international von ZDF Studios vertrieben.