Neuer Film: «Home for the Holidays»

US-Fernsehen

Great American Media kündigt den neuen Spielfilm mit Cindy Busby und Sam Page an.

Great American Media gab bekannt, dass die Produktion des neuen Originalfilmsmit Cindy Busby («When Hope Calls») und Sam Page («Joy for Christmas») begonnen hat. Der Film wird derzeit in den Great Point Studios in Buffalo, New York, gedreht und soll im Rahmen des 5-jährigen Jubiläums „Great American Christmas“ im Jahr 2025 Premiere feiern. Die beliebte Programmreihe wird ab Oktober auf Great American Family, GFAM+ und im Streaming auf Great American Pure Flix ausgestrahlt. «Homes for the Holidays» reiht sich in eine neue Starbesetzung für Great American Christmas 2025 ein, das Glauben, Familie, Liebe, Freude und Hoffnung feiert. Weihnachten, wie es sein soll.In «Homes for the Holidays» kehrt die Großstadtmaklerin Grace Sawyer (Busby) in ihre Heimatstadt Evergreen Falls zurück, um dort die örtliche Immobilienagentur zu leiten, gerade als das Team kurz vor dem Erreichen des Jahresumsatzziels steht, das den Mitarbeitern einen Traumurlaub bescheren würde. An Graces erstem Tag ruiniert sie versehentlich das einmal im Jahr geschossene Sonnenuntergangsfoto des lokalen Fotografen Luke Davies (Page), der auch die Immobilienobjekte für die Agentur fotografiert. Wird die Chance, ihr Traumhaus zu besitzen und eine feste Stelle als Geschäftsführerin in ihrer Kleinstadt zu bekommen, Grace zu einer Liebe und einer Zukunft führen, die sie nie erwartet hätte?«Homes for the Holidays» ist eine Produktion von Three Homes Pictures, Inc. Lisa France und Cindy Busby sind ausführende Produzentinnen von «Homes for the Holidays». Mac Cappuccino und Steve Lee sind Line Producer. Lisa France führt Regie nach einem Originaldrehbuch der Autorinnen Lucy Gordon und Ansley Gordon.