ABC News Studios kündigt drei neue Doku-Serien an

US-Fernsehen

«Capturing Their Killer: The Girls on the High Bridge», «Stalking Samantha: 13 Years of Terror» und «Ruby Red Handed: Stealing America's Most Famous Pair of Shoes» erscheinen.

ABC News Studios festigt seine Position an der Spitze der True-Crime-Inhalte und bringt im August drei neue Titel heraus, die für Abonnenten des Bundles auf Hulu und Hulu on Disney+ gestreamt werden:und. Diese neuen Doku-Serien ergänzen das umfangreiche Angebot an preisgekrönten Streaming-Titeln.Die dreiteilige Serie «Capturing Their Killer: The Girls on the High Bridge» wirft einen umfassenden Blick auf den Fall, der Schlagzeilen machte und diese eng verbundene Gemeinde erschütterte, und lässt die traumatisierten Menschen noch einmal durchleben, wie sie jahrelang auf einen Durchbruch in dem Fall warteten. Die Serie beleuchtet auch die Verhaftung von Richard Allen, einem Mann aus der Gegend, der 2024 wegen der brutalen Morde angeklagt und verurteilt wurde. Der Fall enthält erstaunliche Behauptungen, Theorien und bizarre Beweise, die in den sozialen Medien für Aufruhr sorgten, da alternative Hypothesen und andere mögliche Verdächtige ausgeschlossen wurden. Die Serie enthält ein Exklusivinterview mit Kathy Allen, der Frau von Richard Allen, die ihre Geschichte und persönliche Fotos aus ihrer Beziehung mit dem verurteilten Mörder zeigt; Exklusivinterviews mit John Galipeau, dem ehemaligen Direktor der Westville Correctional Facility, in der Richard Allen inhaftiert war; Freunden und Familienangehörigen der Opfer; neu veröffentlichte Verhörvideos und Gefängnisgespräche zwischen Richard und Kathy; sowie exklusive Aufnahmen hinter den Kulissen der Prozessvorbereitungen der Verteidigung.In dieser packenden dreiteiligen Doku-Serie «Stalking Samantha: 13 Years of Terror» erzählt Samantha zum ersten Mal öffentlich ihre Geschichte und berichtet von mehr als einem Jahrzehnt voller Angst, Widerstand und Widerstandskraft. Mit bisher unveröffentlichtem Filmmaterial von Polizeiverhören, Überwachungsaufnahmen aus dem Lagerraum und verstörenden Bildern und Videos, die von Christophers Handy wiederhergestellt wurden, enthält die Serie auch eindrucksvolle Aussagen von Samanthas Freunden und den Ermittlern, die dazu beigetragen haben, ihren Stalker vor Gericht zu bringen.«Ruby Red Handed: Stealing America's Most Famous Pair of Shoes» gibt erstmals einen Einblick in die wilde, rasante Geschichte, wie der Fall schließlich aufgeklärt wurde und die Pantoffeln schließlich für über 28 Millionen Dollar versteigert wurden – der höchste Preis, der jemals für ein Erinnerungsstück erzielt wurde. Dank exklusivem Zugang zur Polizei von Grand Rapids, die in den letzten acht Jahren gefilmt wurde, sowie exklusiven Elementen und Interviews mit den Hauptakteuren nimmt diese Dokumentation die Zuschauer mit in das Geschehen und lässt diese Gaunerei oft auf so absurde Weise wiederaufleben, dass man kaum glauben kann, dass sie sich tatsächlich so zugetragen hat.