Neue Gesichter für «3 Body Problem»

Zwei neue Darstellerinnen wurden für die zweite Staffel gecastet.

Die Fortsetzung vonsteht noch aus. Nach mehrjähriger Entwicklungszeit wurde im März 2024 die erste Staffel mit acht Folgen produziert. Hinter dem Projekt stecken die «Game of Thrones»-Showrunner David Benioff und D. B. Weiss sowie Alexander Woo. Die Serie basiert auf «Remembrace of the Earth’s Past» von Liu Cixin.Claudia Doumit und Ellie De Lange werden in der zweiten Staffel mitspielen. Damit dürften die neuen Episoden frühestens Ende 2026 bei Netflix erscheinen. Unklar ist, ob es eine dritte Staffel geben wird oder ob die Geschichte mit der zweiten Staffel abgeschlossen wird.In der achten und vorerst letzten Folge passiert Folgendes: Nach einem One-Night-Stand wird Sauls Geliebte von einem Auto angefahren und stirbt vor seinen Augen. Clarences Ermittlungen ergeben, dass es sich um ein Attentat der San-Ti handelte, bei dem Saul eigentlich das Ziel war. Saul wird in Schutzhaft genommen und zu den Vereinten Nationen geflogen, wo das Wallfacer-Projekt angekündigt wird. Er wird als einer von drei Wallfacern ausgewählt. Ihre Aufgabe ist es, jeweils einen Plan zu entwickeln, um die San-Ti zu besiegen, die sich vollständig in ihren eigenen Köpfen befinden, da die San-Ti keine Gedanken lesen können. Saul versucht, seine Position abzulehnen, verlässt die UN jedoch wird dabei von einem Scharfschützen angeschossen. Er überlebt dank seiner kugelsicheren Kleidung und überdenkt, warum die San-Ti ihn töten wollen. Wade und Jin beaufsichtigen unterdessen das Staircase-Projekt, bei dem Wills kryogen eingefrorenes Gehirn ins All geschossen wird – in der Hoffnung, dass die San-Ti es abfangen und damit seinen Körper rekonstruieren. Kurz nach Beginn der Detonationssequenz versagt jedoch das Segel und bringt die Sonde vom Kurs ab. Der Verbindungsmann der San-Ti verspottet Wade für sein Versagen. Clarence nimmt den verzweifelten Jin und den ebenso depressiven Saul mit, um ihnen einen Schwarm Zikaden zu zeigen. Diese Insekten haben trotz jahrzehntelanger Versuche der Menschheit, sie auszurotten, überlebt, was darauf hindeutet, dass die Menschheit die gleiche Widerstandsfähigkeit besitzt.