«Blood & Myth» startet am 4. September

US-Fernsehen

Nachdem eine Reihe Gewaltverbrechen ein abgelegenes Indianerdorf erschüttert, begibt sich ein Mann auf eine Reise.

Hulus neue fesselnde True-Crime-Dokumentationwird am 4. September auf Hulu in den USA und auf Disney+ in englischsprachigen Ländern weltweit Premiere feiern. Nachdem eine Reihe schockierender Gewaltverbrechen ein abgelegenes Indianerdorf im Norden Alaskas erschüttert, begibt sich ein Mann auf eine Reise, um einen erschreckenden Zusammenhang mit übernatürlichen Phänomenen zu untersuchen.Als James Dommek Jr. zum ersten Mal von einer Reihe blutiger Überfälle in einer abgelegenen Gemeinde in Alaska erfährt, passen die Details nicht zusammen. Im Mittelpunkt der Gewalttaten steht ein ungewöhnlicher Flüchtiger: Teddy Kyle Smith, ein Mann aus dem Stamm der Iñupiaq und erfolgreicher Schauspieler, der innerhalb seines Stammes sehr verehrt wurde. Das Rätsel vertieft sich, als Teddy schließlich gefasst wird und eine schockierende Behauptung aufstellt: Während er in der Wildnis unterwegs war, habe er eine beängstigende Begegnung mit Iñukuns gehabt – finsteren Wesen, die den Iñupiaq seit langem bekannt sind und von ihnen gefürchtet werden – und diese hätten ihn zu seinen Gewalttaten angestiftet.Vor den westlichen Gerichten stößt Teddys Geschichte von den Iñukuns auf taube Ohren. Aber James, der nördlich des Polarkreises aufgewachsen ist, kennt die furchterregenden Geschichten über «die kleinen Leute» nur zu gut – deren Existenz von den nördlichen Ureinwohnergemeinschaften als Tatsache akzeptiert wird und durch Augenzeugenberichte und erschreckende Sichtungen untermauert wird. Besessen von dieser Geschichte, begibt sich James auf eine Reise zurück in das Dorf, um die Wahrheit hinter dem zu entdecken, was Teddy angeblich in diesen Bergen gesehen hat. War es möglich, dass diese Mythen aus seiner Kindheit wahr waren? Auf der Suche nach Antworten führt James' jahrelange Odyssee ihn tief in das Herz des unerforschten Alaska, wo Mythos und Realität aufeinanderprallen und wo er sich seinen eigenen Dämonen stellen muss, um das Geheimnis der Iñukuns zu lüften. «Blood & Myth» ist eine eindringliche True-Crime-Dokumentation, die letztlich eine Geschichte über Identität, den amerikanischen Traum und die Gefahren erzählt, sich zu weit von seiner Heimat zu entfernen.Basierend auf dem Bestseller-Hörbuch «Midnight Son» wurde «Blood & Myth» von Kahlil Hudson für Hulu inszeniert und von Jonas Bell Pasht und Jonah Bekhor für Citizen Jones produziert. Ausführende Produzenten sind James Dommek Jr., Isaac Kestenbaum, Josie Holtzman und Kahlil Hudson. Co-ausführende Produzenten sind Mike Langer und Derek Doneen.