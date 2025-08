«Snoopy Presents: A Summer Musical»: Neuer Trailer

US-Fernsehen

Charlie Brown, Snoopy und der Rest der Bande sind ab 15. August zu sehen.

Apple TV+ hat den Trailer zum brandneuen Original-Musical-Specialveröffentlicht, das am Freitag, dem 15. August, weltweit Premiere feiern wird. Das Special enthält Originalmusik des Emmy-nominierten Sängers, Songwriters, Komponisten und New York Times-Bestsellerautors Ben Folds sowie des Emmy-nominierten Komponisten Jeff Morrow und des erfahrenen Broadway-Komponistenduos Alan Zachary und Michael Weiner. Dieses neueste Special unter dem gefeierten Banner «Snoopy Presents» von Peanuts und WildBrain für Apple TV+ ist das erste Peanuts-Musical seit 37 Jahren.Eines Morgens erfährt die Peanuts-Bande, dass ihr geliebtes Camp geschlossen wird, weil jeden Sommer weniger Camper kommen. Die Nachricht macht Charlie Brown besonders traurig, der verzweifelt ist, einen Ort zu verlieren, der ihm und seinen Freunden so viel bedeutet hat, und entschlossen ist, dessen Vermächtnis zu bewahren. Währenddessen finden Snoopy und Woodstock auf ihrem Abenteuer die gesuchte Schatzkiste, sind jedoch schnell enttäuscht, als sie feststellen, dass es sich nicht um Reichtümer handelt, sondern um Instrumente und Fotos von vergangenen Sommerkonzerten, die im Camp stattfanden. Neu inspiriert nutzen Charlie Brown und die Peanuts-Bande den Schatz, um ihr eigenes Konzert zu veranstalten und das Camp zu retten.«Snoopy Presents: A Summer Musical» wurde von Peanuts und WildBrain für Apple TV+ produziert, Regie führte Erik Wiese, das Drehbuch schrieben Craig Schulz, Bryan Schulz und Cornelius Uliano. Ausführende Produzenten sind Craig Schulz, Bryan Schulz, Uliano, Paige Braddock, Josh Scherba, Stephanie Betts und Logan McPherson.