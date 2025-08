TNT Sports überträgt die Spiele der Savannah Bananas

US-Fernsehen

Alle Übertragungen von TNT Sports zum Banana Ball werden auch auf HBO Max für alle US-Abonnenten simultan ausgestrahlt.

Die Netzwerke und Plattformen von TNT Sports werden diesen Sommer und Herbst ganz im Zeichen von Banana Ball stehen, wenn eine der am schnellsten wachsenden Sensationen des Sports zu truTV zurückkehrt. truTV wird ab Samstag, dem 16. August, aus dem Rate Field – der Heimat der Chicago White Sox – eine Reihe von Banana Ball-Spielen präsentieren, die von Tropical Smoothie Cafe gesponsert werden, während die Savannah Bananas ihre Welttournee durch beliebte MLB-Stadien während der gesamten Saison fortsetzen. Die gesamte Berichterstattung von TNT Sports über Banana Ball wird auch auf HBO Max für alle US-Abonnenten simultan übertragen.Acht Wochenenden in Folge wird TNT Sports exklusiv über Banana Ball berichten, darunter auch aus dem PNC Park in Pittsburgh, dem Petco Park in San Diego, dem Yankee Stadium in der Bronx, dem T-Mobile Park in Seattle und dem Daikin Park in Houston sowie eine Wochenendserie aus dem Grayson Stadium, dem Heimstadion der Savannah Bananas.Die Saison endet Anfang Oktober mit der ersten Tour-Meisterschaft. Die Berichterstattung von TNT Sports über das mehrtägige Turnier zeigt alle vier Teams, die um den ersten Banana-Ball-Titel kämpfen, wobei die Platzierung anhand der Ergebnisse der World Tour ermittelt wird. Der Sieger wird im Endspiel am Samstag, dem 11. Oktober, ermittelt. Banana Ball ist eine ganz eigene Baseball-Variante mit choreografierten Team-Tänzen, übertriebenen Walk-ups der Schlagmänner, epischen Torjubel und weiteren verrückten Momenten, die die sozialen Medien im Sturm erobert haben. In allen Banana Ball-Spielen treten die Savannah Bananas gegen die Party Animals, die Firefighters oder die Texas Tailgaters an.