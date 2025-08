AMC+ zeigt «Kidnapped: The Chloe Ayling Story»

US-Fernsehen

Ab Ende August wird die sechsteilige Serie bei dem Streamingdienst online gestellt.

Der AMC+ Original-Krimiwird am Donnerstag, dem 28. August, mit zwei Folgen in den USA Premiere feiern. Weitere Folgen werden wöchentlich donnerstags exklusiv auf AMC+ ausgestrahlt. Die von Georgia Lester («Killing Eve») geschriebene und produzierte 6-teilige Serie basiert auf einer wahren Begebenheit und dramatisiert die Entführung der britischen Model Chloe Ayling («Nadia Parkes») in Mailand, Italien, und untersucht gleichzeitig die Folgen, in denen Ayling beschuldigt wird, ihre eigene Entführung als Werbegag inszeniert zu haben.In «Kidnapped: The Chloe Ayling Story» glaubt das britische Model Chloe Ayling (Parkes), einen Traum-Fotoshooting in Mailand, Italien, an Land gezogen zu haben. Doch der Traum verwandelt sich schnell in einen Albtraum, als sie von einem Mann, der behauptet, für ein zwielichtiges Verbrechersyndikat zu arbeiten, unter Drogen gesetzt und entführt wird. Mit ihrem Leben auf dem Spiel gelingt Chloe auf wundersame Weise die Flucht. Nach ihrer Rückkehr wird sie jedoch mit Misstrauen konfrontiert und gerät in den Strudel einer gnadenlosen Medienkampagne, die sie beschuldigt, ihre eigene Entführung vorgetäuscht zu haben, um berühmt zu werden.Darüber hinaus wird am Donnerstag, dem 25. September, exklusiv auf Sundance Now und AMC+ eine dreiteilige Sundance Now Original-Dokumentarserie über die Tortur mit dem Titel «Chloe Ayling: My Unbelievable Kidnapping» veröffentlicht. In der Doku-Serie gibt Ayling ihr erstes Interview seit der Verurteilung ihrer Entführer, erzählt erneut von ihrer Zeit in Gefangenschaft und versucht, das Geschehene, die Reaktion der Medien und die Ablehnung vieler Menschen ihr gegenüber zu verarbeiten.«Kidnapped: The Chloe Ayling Story», eine AMC+ Original-Serie, wurde von Georgia Lester geschrieben und produziert. Regie führte Al Mackay, der auch als ausführender Produzent fungierte. Priscilla Parish, Michael Parke, Lucy Richer und Andrew Morrissey sind als ausführende Produzenten tätig. Die Serie ist eine Produktion von River Pictures, Teil von BBC Studios, wobei BBC Studios den weltweiten Vertrieb übernimmt. «Chloe Ayling: My Unbelievable Kidnapping» wurde von Katharine Patrick produziert, Magnus Temple ist ausführender Produzent für den Schnitt und Vivienne Perry ist Serienredakteurin. Die Serie wird von Stuart Bernard und Miles Bladen-Ryalland inszeniert, BBC Studios ist für den weltweiten Vertrieb zuständig.