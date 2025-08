«Ruby & Jodi: A Cult of Sin and Influence» startet bei ID

US-Fernsehen

Die vierteilige Doku-Serie wird an zwei Abenden, am Montag, dem 1. September, und Dienstag, dem 2. September, von 21 bis 23 Uhr auf ID ausgestrahlt.

Investigation Discovery gab den Starttermin für die vierteilige Doku-Seriebekannt, die einen beispiellosen Einblick in die Motive und die verstörende Beziehung zwischen der ehemaligen Mommy-Vloggerin Ruby Franke und der skrupellosen Therapeutin Jodi Hildebrandt bietet. Die Doku-Serie beleuchtet die Beziehung zwischen Hildebrandt und Franke, angefangen von ihrem jeweiligen Aufstieg und ihrem weitreichenden Einfluss innerhalb der mormonischen Gemeinschaft bis hin zu ihrer Verhaftung im Jahr 2023. zeichnet die Doku-Serie die magnetische Verbindung zwischen den beiden nach und zeigt, wie die Verschmelzung von Frankes strengen Familienwerten mit Hildebrandts umstrittenen Überzeugungen einen Mikrokosmos aus Kontrolle, Manipulation und Brutalität schuf, der zu verheerendem emotionalen und körperlichen Missbrauch der Franke-Kinder führte. Die Doku-Reihe wird an zwei Abenden, am Montag, dem 1. September, und Dienstag, dem 2. September, von 21 bis 23 Uhr auf ID ausgestrahlt. Die Episoden können auf HBO Max gestreamt werden.„Mit «Ruby & Jodi: A Cult of Sin and Influence» macht ID weiter, was wir am besten können – hinter die Schlagzeilen blicken, um die tieferen Wahrheiten hinter kulturellen Brennpunkten aufzudecken“, so Jason Sarlanis, Präsident von Investigation Discovery. „Die beunruhigende Allianz zwischen Ruby Franke und Jodi Hildebrandt hat die Öffentlichkeit fasziniert und entsetzt. Diese Doku-Serie deckt die verschiedenen Facetten dieser Beziehung anhand von exklusiven Interviews mit Familienmitgliedern, ehemaligen Kunden und Experten auf und untersucht die weitreichenden Auswirkungen von Familien-Vlogs und die verheerenden Folgen von Missbrauch in der Familie.“ Das Format wird von Pantheon Media Group, Velvet Hammer Media und Chick Entertainment für Investigation Discovery produziert.In vier Teilen bietet die Dokumentation einen umfassenden Einblick in Jodi Hildebrandts Aufstieg innerhalb der mormonischen Gemeinschaft durch ihr beliebtes Programm „ConneXions“ – und wie dieses Programm sie zu Franke führte und den Grundstein für ihre verdrehte Beziehung legte. Mit ausführlichen Interviews mit ehemaligen Kunden unterstreicht die Doku-Serie das Ausmaß der sektenähnlichen und manipulativen Taktiken von Hildebrandt, die das Leben der Menschen zerstörten, die ihr ihre Probleme anvertraut hatten, in der Hoffnung, sich selbst und ihre Ehen zu retten. Mit zusätzlichen und exklusiven Einblicken von Hildebrandts Nichte Jessi Hildebrandt unterstreicht die Doku-Serie Hildebrandts manipulative und gefährliche Tendenzen und zeigt, wie diese in Kombination mit Frankes strengen Familienwerten ein Umfeld voller Manipulation, Kontrolle und Missbrauch schufen. In Kombination mit umfangreichem Archiv- und Polizeimaterial sowie Kommentaren von lokalen Journalisten, die über den Fall berichtet haben, und einflussreichen Stimmen von Mormonen und ehemaligen Mormonen zeichnet «Ruby & Jodi: A Cult of Sin and Influence» die zum Scheitern verurteilte Partnerschaft von Hildebrandt und Franke und die gefährlichen, beunruhigenden Folgen ihres unkontrollierten Einflusses nach und enthüllt die physischen und psychischen Auswirkungen ihrer missbräuchlichen Handlungen.