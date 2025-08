Tracy McGrady wechselt zu NBC Sports

US-Fernsehen

McGrady spielte 16 Saisons in der NBA und wird jetzt Spiele analysieren.

Tracy McGrady, Mitglied der Naismith Memorial Basketball Hall of Fame und siebenfacher NBA All-Star, der weithin als einer der besten Scorer in der Geschichte der NBA gilt, wird NBC Sports als Studioanalyst verstärken, wenn die NBA im Herbst zu NBC zurückkehrt und auf Peacock debütiert.McGrady spielte 16 Saisons in der NBA, hauptsächlich bei den Toronto Raptors (1997–2000), Orlando Magic (2000–2004) und Houston Rockets (2004–2010). In seiner glanzvollen Karriere wurde er mit zahlreichen Auszeichnungen und Erfolgen geehrt, darunter die Aufnahme in die Naismith Basketball Hall of Fame im Jahr 2017. McGrady war sieben Mal NBA All-Star, sieben Mal All-NBA-Auswahl, darunter 2002 und 2003 im First Team, zwei Mal NBA-Scoring-Champion, 2001 NBA Most Improved Player und sechs Mal unter den Top 10 der NBA MVP-Wahl. Während seiner Karriere spielte McGrady auch für die New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks und San Antonio Spurs.McGrady verfügt auch über Erfahrung im Rundfunkbereich und kam 2016 als NBA-Analyst zu ESPN. Während seiner Zeit bei dem Sender trat er in Sendungen wie «SportsCenter», «NBA Countdown» und «The Jump» auf. Außerdem war er als NBA-Analyst für TNT Sports tätig und trat in Inside the NBA auf.„Ich bin dankbar und demütig für die Gelegenheit, zu NBC Sports zu kommen, wo der Sport wieder zu einem Sender zurückkehrt, der so viele legendäre Basketball-Erinnerungen geprägt hat“, sagte McGrady. „Der Basketball hat mir alles gegeben, und ich habe immer versucht, diese Energie zurückzugeben. Ich hoffe, dass ich all denen, die NBC und Peacock einschalten, die gleiche Leidenschaft, die gleichen Einblicke und die gleiche Liebe für den Sport vermitteln kann, die mich seit meiner Kindheit antreiben. Ich könnte nicht begeisterter sein, diesem Team an der Seite so vieler anderer Menschen beizutreten, die ich bewundere.“Wenn McGrady im Oktober zu Beginn der NBA-Saison 2025/26 zu NBC Sports kommt, wird er während der Playoffs an einem oder mehreren Abenden pro Woche im Studio sein und häufig mit Carmelo Anthony und Vince Carter sowie den Moderatoren Maria Taylor und Ahmed Fareed zusammenarbeiten. McGrady und Carter sind Cousins und haben beide ihre NBA-Karriere bei den Raptors begonnen.„Tracy hat sowohl auf als auch außerhalb des Spielfelds Höchstleistungen erbracht und bereits bewiesen, dass er seine einzigartige Perspektive vor der Kamera einbringen kann“, so Sam Flood, Executive Producer bei NBC Sports. „Wir sind gespannt, wie dieses Team aus Hall of Famers zusammenarbeiten und das Spiel analysieren wird, egal ob mit Carmelo, Vince oder beiden.“