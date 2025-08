«The Twisted Tale of Amanda Knox» erscheint bei Hulu

US-Fernsehen

Auch in Deutschland wird im August die neue Serie ausgestrahlt.

Hulu hat den offiziellen Trailerveröffentlicht. Die limitierte Serie startet am Mittwoch, dem 20. August, mit zwei Folgen. Neue Folgen werden mittwochs auf Hulu gestreamt, das Serienfinale ist am 1. Oktober zu sehen. In Deutschland ist das Format wenige Tage später bei Disney+ zu sehen.Eine limitierte Serie, inspiriert von der Geschichte, wie Amanda Knox zu Unrecht wegen des tragischen Mordes an ihrer Mitbewohnerin Meredith Kercher verurteilt wurde, und ihrer 16-jährigen Odyssee, um sich zu befreien. Die Serie ist mit Grace Van Patten, Sharon Horgan, John Hoogenakker, Francesco Acquaroli, Giuseppe De Domenico und Roberta Mattei besetzt.«The Twisted Tale of Amanda Knox» stammt von 20th Television in Zusammenarbeit mit The Littlefield Company. KJ Steinberg («This Is Us») ist Schöpfer und ausführender Produzent. Zu den ausführenden Produzenten gehören Warren Littlefield, Lisa Harrison, Ann Johnson und Graham Littlefield (The Littlefield Company), Monica Lewinsky (Alt Ending Productions), Amanda Knox und Chris Robinson (Knox Robinson Productions) sowie Michael Uppendahl, der auch Regie führt.