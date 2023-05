Vierte «Die Heiland»-Staffel ist in Arbeit

TV-News

Die Serie handelt von einer blinden Anwältin, die sich durch ihr exzellentes Gehör und Gedächtnis durch den Arbeitsalltag beißt.

Das Erste setzt die Anwaltsseriefort und lässt derzeit in Berlin 13 neue Folgen drehen. Die Verlängerung ist keine Überraschung, denn die dritte Staffel der Serie, die von der blinden Berliner Strafverteidigerin Pamela Pabst inspiriert ist, konnte mit durchschnittlich 4,73 Millionen Zuschauern und 15,3 Prozent Marktanteil überzeugen. Die Ausstrahlung der neuen Folgen ist für den Sommer/Herbst 2023 geplant. Ein konkreter Termin steht noch nicht fest.Die Serie dreht sich um Romy Heiland, die sich als Rechtsanwältin einen Namen gemacht hat, die Kanzlei "brummt" und Tilly macht einen guten Job. Als Romy auch Ringo Holländer dauerhaft beschäftigen will, reagiert Tilly verunsichert. Hat sie etwas falsch gemacht? Rudi ist auf den Vorschlag von Ben Ritter eingegangen, bei ihm in die Kanzlei einzusteigen. Romy ist von dieser Entscheidung überrascht, damit hat sie nicht gerechnet. Die Staatsanwältin Odette Santos, die Rudis Nachfolge übernommen hat, stellt von Anfang an klar: Sie wird Romy nicht schonen. Odette weiß um ihre Wirkung auf Männer und ist hierbei nicht zögerlich. Romy wird schnell klar: Dieser Frau kann sie nicht trauen. Ben steht vor einer ganz persönlichen Herausforderung: Der plötzliche Tod seines Bruders Felix wirft Fragen auf, für die er Antworten sucht - nicht ohne sich in Gefahr zu begeben. Romys Eltern gehen getrennte Wege: Während Karin als Büroleiterin der Kanzlei "Ritter & Illic" beruflich neu durchstartet, genießt Paul Heiland seinen Ruhestand mit Reisen an der Seite seiner jungen Lebensgefährtin.An der Seite von Christina Athenstädt als blinde Anwältin Romy Heiland spielen Sina Reiß und Tim Kalkhof als ihre AssistentInnen Tilly Vogel und Ringo Holländer, Aleksandar Jovanovic und Peter Fieseler als die Rechtsanwälte Rudi Illic und Ben Ritter sowie Peggy Lukac und Rüdiger Kuhlbrodt in der Rolle ihrer Eltern Karin und Paul Heiland. Neu im Ensemble ist Anne Diemer als Staatsanwältin Odette Santos. In Episodenrollen sind u.a. Lina Wendel, Jeanette Biedermann, Rike Eckermann, Luisa-Céline Gaffron, André M. Hennicke, Harald Schrott, Erik Madsen und Kai Schumann zu sehen.Im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion "Serien im Hauptabendprogramm" ist die Olga Film verantwortlich für die Produktion der Serie. Executive Producer der ARD-Gemeinschaftsredaktion und Redakteurin ist Daria Moheb Zandi (rbb). Produzentinnen sind Alicia Remirez und Lena Kraeber, Producerin ist Helena Rössle.