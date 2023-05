The CW schnappt sich «FBoy Island»

US-Fernsehen

Außerdem ist eine Frauen-Version mit dem Titel «FGirl Island» geplant.

wechselt offiziell zu The CW. Der Sender hat eine dritte Staffel der Reality-Dating-Serie sowie einen neuen Ableger,, bestellt. Die Nachricht kommt, nachdem die Serie von HBO Max nach der Veröffentlichung von Staffel zwei abgesetzt wurde, zusammen mit mehreren anderen ungeschriebenen Original-Serien."Mit seiner innovativen und modernen Variante des Reality-Dating-Genres, der unglaublich talentierten Moderatorin Nikki Glaser und dem wirklich unvergesslichen Titel ist «Fboy Island» auf The CW eine perfekte Ergänzung", kommentiert Heather Olander, Head of Unscripted Programming bei The CW. "Zusammen mit unseren Partnern bei STXtelevision freuen wir uns darauf, das Franchise auf The CW mit dem geschlechtsspezifischen Spin-off «Fgirl Island» weiter auszubauen und können es kaum erwarten, die nächste Generation von FBoys und FGirls den bestehenden Fans sowie einem neuen Publikum vorzustellen."«Fboy Island» folgt drei Frauen, die in ein tropisches Paradies ziehen, wo sie auf 26 Männer treffen – 13 selbsternannte "Nice Guys" auf der Suche nach Liebe und 13 selbsternannte "Fboys", die dort um kaltes, hartes Geld kämpfen. Die Frauen müssen sich gemeinsam durch den Dating-Pool bewegen, in der Hoffnung, eine dauerhafte Liebesbeziehung zu finden. Im Finale wird sich zeigen, wer ein Nice Guy und wer ein FBoy ist, für wen sich die Frauen letztendlich entscheiden und wer das Preisgeld gewinnt."Ich bin so verdammt aufgeregt, dass meine Lieblings-Reality-TV-Show zurückkommt", sagt Moderatorin und ausführende Produzentin Nikki Glaser. "Es ist das Tüpfelchen auf dem i, dass ich sie wieder moderieren darf. Ich hoffe, ich vergesse alles, was passiert, während ich die Show mache, damit ich alles noch einmal erleben kann, wenn sie ausgestrahlt wird. Ich könnte nicht stolzer sein, dass mein Name auf einer so witzigen, fesselnden und lächerlichen Show steht."