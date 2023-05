HBO freut sich über hohe «Succession»-Zahlen

US-Quoten

Die neusten Folgen erreichten neue Rekordstände, wie das Unternehmen mitteilte.

Die aufeinanderfolgenden Ausstrahlungen vonund, die beide ihre vierte und letzte Staffel durchlaufen, bringen HBO am Sonntagabend weiterhin starke Zahlen ein – und jetzt trägt auch Staffel zwei vonzu dieser Liste bei.Mit Episode sechs erreichtezum vierten Mal in dieser Staffel eine neue Bestmarke: 2,7 Millionen Zuschauer, ein Plus von sieben Prozent gegenüber den 2,6 Millionen Zuschauern, die bei den Episoden vier und fünf eingeschaltet hatten. Staffel vier startete mit einem damaligen Serienhöchstwert von 2,3 Millionen Zuschauern, bevor sie mit Episode zwei auf zwei Millionen sank und mit Episode drei wieder auf 2,5 Millionen anstieg. Diese Statistiken werden von Warner Bros. Discovery auf der Grundlage einer Kombination aus Nielsens Messung der linearen Ausstrahlungen auf HBO und Daten von Erstanbietern über Streams auf HBO Max gemeldet.Darüber hinaus erreicht Staffel vier vonjetzt durchschnittlich 8,4 Millionen Zuschauer pro Folge im linearen Fernsehen und im Streaming. Mit Episode vier erreichte «Barry» mit 779.000 Zuschauern den höchsten Wert der vierten Staffel, was gleichzeitig das zweitbeste Ergebnis der Serie überhaupt ist. Die einzige Episode, die die Sonntagsausstrahlung übertraf, war das Finale von Staffel zwei im Jahr 2019, das den Vorteil hatte, direkt nach dem Serienfinale von «Game of Thrones», der meistgesehenen HBO-Serie aller Zeiten, ausgestrahlt zu werden. Die bisherigen Episoden von «Barry» in Runde vier erreichten 710.000 Zuschauer, 550.00 Zuschauer und 660.000 Zuschauer.«Somebody Somewhere» strahlte am Sonntag die zweite Folge seiner zweiten Staffel aus und erreichte 286.000 Zuschauer, was einer Verbesserung von 23 Prozent gegenüber der Premiere von Season zwei entspricht. Das ist die zweithöchste Zuschauerzahl, die die Comedy-Serie je erreicht hat, nur hinter der Serienpremiere im Jahr 2022.