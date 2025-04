«The Pitt» erreicht 10 Millionen Zuschauer pro Folge

US-Quoten

Die Premiere erreichte sogar 16,2 Millionen Zuschauer bei Max.

Die Max-Originalbeendete seine erste Staffel und krönte damit eine beispiellose 13-wöchige Serie von wöchentlichem Wachstum, wobei jede einzelne Folge seit der zweiteiligen Premiere am 9. Januar die vorherige übertraf. Die ersten 14 Episoden werden im Durchschnitt von über 10 Millionen Zuschauern weltweit gesehen, Tendenz steigend.Die erste Folge wurde bisher von 16,2 Millionen Zuschauern weltweit gesehen. Derzeit gibt es noch keinen Deutschlandtermin mit der Serie, in der Noah Wyle die Hauptrolle spielt. Außerdem spielen Tracy Ifeachor, Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell und Shabana Azeez mit.Am vierten Todestag seines geliebten Mentors Dr. Adamson während der COVID-19-Pandemie beginnt Dr. Michael „Robby“ Robinavitch eine Schicht in der Notaufnahme des Pittsburgh Trauma Medical Hospital (Spitzname „The Pitt“) und löst den über Nacht anwesenden Dr. Abbot ab. Robby lernt seine neuen Studenten und Praktikanten kennen: Victoria Javadi, die Tochter der Chirurgin Eileen Shamsi, die in Ohnmacht fällt, als sie mit einem Fuß ohne Handschuhe konfrontiert wird; den unsicheren, aber fürsorglichen Dennis Whitaker, der sich bei einem Patiententransfer den Finger verletzt; und die selbstbewusste und zuversichtliche Trinity Santos. Ebenfalls neu im Pitt ist Mel King, ein sozial unbeholfener, aber fähiger Assistenzarzt, der dem charismatischen und selbstbewussten Oberarzt Frank Langdon zugeteilt wird. Die Krankenhausverwalterin Gloria warnt Robby, dass das Pitt seine Patientenzufriedenheitswerte verbessern muss. Die leitende Krankenschwester Dana Evans entdeckt, dass die Oberärztin Heather Collins schwanger ist, erklärt sich aber bereit, dies geheim zu halten. Collins versucht, mit Minu zu kommunizieren, einer Patientin, die auf ein U-Bahn-Gleis gestoßen wurde und kein Englisch spricht. Cassie McKay, eine Assistenzärztin im zweiten Jahr, behandelt einen Triathleten, der mit Atemnot eingeliefert wird. Robby trifft Theresa, eine Mutter, die sich selbst krank gemacht hat, um Hilfe für ihren Sohn David zu suchen, nachdem sie eine Liste von Mädchen entdeckt hat, denen David wehtun will. David flieht, bevor Robby seine Absichten erkennen kann.