Knossi lässt sich für Joyn lebendig begraben

Gemeinsam mit fünf weiteren Online-Stars lässt sich Jens „Knossi“ Knossalla für 100 Stunden lebendig begraben.

Der Streamingdienst Joyn präsentiert ab dem 4. Mai ein neues Reality-Format, das psychische und physische Grenzen ausloten soll. In der 16-teiligen Seriestellen sich sechs bekannte deutsche Online-Stars einer außergewöhnlichen Herausforderung: Sie lassen sich für 100 Stunden lebendig begraben – allein, in völliger Isolation. Die Serie, produziert von i&u TV in Zusammenarbeit mit Moyn Media, wird mittwochs und sonntags kostenlos auf Joyn verfügbar sein. Ab dem 14. Mai erscheinen die Episoden zudem auf den YouTube-Kanälen von Knossi und Sascha Huber.Für das Experiment hat Joyn Jens „Knossi“ Knossalla, Sascha Huber, Fibii, Willi Whey, Lewinray und Ronny Berger verpflichtet. Jeder von ihnen verbringt die Zeit in einer engen Holzbox unter der Erde, ausgestattet lediglich mit einer Ration Wasser und einem selbstgewählten Gegenstand. Ohne Nahrung und Ablenkung müssen sie sich ihren tiefsten Ängsten und inneren Dämonen stellen.Knossi beschreibt das Experiment als Konfrontation mit einer Urangst: „Wie ist es, in einer kleinen Kiste unter der Erde zu sein und zu hören, wie sie über einen zugeschaufelt wird?“ Sascha Huber ergänzt: „Dieses Mal haben wir echt übertrieben. Wir haben überlegt: Was wäre das Krasseste, das du machen kannst? Wovor hat jeder Angst? Vor dem Tod. Und der nächste Schritt? Ok, lebendig begraben.“