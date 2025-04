Dickes Plus für «The Biggest Loser»-Halbfinale

Quotennews

Zum letzten Mal lief in der laufenden Staffel von «The Biggest Loser» eine Show am Sonntag-Nachmittag - für das Finale zieht die Abnehm-Show auf den Montag um.

Seit Ende Januar zeigt Sat.1 an Sonntagen ab 17:45 Uhr- nach 13 Ausgaben geht es heute in das Finale der Show - die bisherige Bilanz ist recht ordentlich. Der Großteil der Shows schaffte mehr als eine Million Zuschauer, in der Zielgruppe war man nie wirklich konkurrenzfähig, jedoch sind Quoten von bis zu 8,6 Prozent keinesfalls schlecht. In der gestern gezeigten Halbfinal-Ausgabe ging es noch einmal heiß her. 1,20 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten die Bemühungen und Hoffnungen der letzten sechs Kandidaten und Kandidatinnen. Das war ein Marktanteil von 7,0 Prozent und damit in Reichweite und Quote ein neuer Staffel-Rekord. Roswitha, Purja, Sara, Ben, Nicole und Jonas wollten den letzten Schritt gehen - doch es gibt nur drei Final-Plätze.Vor einer mittleren Reichweite von 0,25 Millionen Umworbenen ziehen Nicole, Ben und Purja in die letzte Show ein - bei Sara, Roswitha und Jonas gibt es Tränen. Der Marktanteil bestätigt mit 7,9 Prozent ebenfalls ein Plus zu den Quoten der Vorwochen. Nun liegt es am Finale für einen goldenen Abschluss zu sorgen - Sat.1 hat großes Vertrauen in «TBL», für die letzte Show der Staffel geht es auf den Sendeplatz am Montagabend in die Primetime. Dort tobten sich in den letzten Wochen dieaus - mit eher Reichweiten unter der Million-Marke. «The Biggest Loser» kann mit einer "normalen" Leistung demnach den Montag für den Bällchensender pushen.Doch steht das noch in den Sternen - was bereits klar ist, sind die restlichen Sonntags-Leistungen bei Sat.1 . Die Wiederholung vonholt sich gestern ab 15:05 Uhr 0,57 Millionen Zuschauer ins Programm, der Marktanteil lag damit bei 4,8 Prozent. Die Zielgruppe war am Nachmittag mit 0,16 Millionen Werberelevanten vertreten, so kam eine Quote von 6,9 Prozent zusammen. Später am Abend, zur Primetime, setzt der Bällchensender dann auf einen Spielfilm. «Men in Black: International» ► holt sich 1,22 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ab, der Zielgruppe können 0,46 Millionen Zuschauer zugesprochen werden. Damit freut sich die bunte Kugel über Quoten von 4,9 Prozent am Gesamtmarkt und 8,6 Prozent am Zielgruppen-Markt.