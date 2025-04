«The Voice Kids» verliert die Million-Marke!

Quotennews

Harte Entscheidungen, Tränen, Freude und ganz viel Show. «The Voice Kids» ist auf der Zielgeraden angekommen - mit konstant mittelmäßigen TV-Zahlen und einem Meilenstein vor dem Finale.

Sohum, Piet, Dayan, Neo, Tuana, Josh, Luna, Helena, Arhanna, Eva, Ian und Malou - das sind die nun feststehenden Finalistinnen und Finalisten in der 13. Staffel von- aus jedem Coach-Team sind demnach drei Talente am Start. Während man in einem Show-Run hin auf ein Finale erwarten könnte, dass sich die Reichweiten steigern, macht «TVK» das Gegenteil. Seit Ende Februar und dem Start der Show läuft es für Sat.1 relativ konstant, vor dem gestrigen Abend waren Reichweiten zwischen 1,28 Millionen und 1,06 Millionen drin. Der gestrige Abend brachte dem Bällchensender jedoch den Knockout mit 0,95 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 4,4 Prozent. Die Eins vor dem Komma ist damit Geschichte - bisher war zudem kein Marktanteil der laufenden Staffel schlechter.Trotz, dass man sich also für die zeitlich direkte RTL-Konkurrenz entschieden hat, muss man eher mit VOX in den Vergleich. Ebenfalls recht konstant performt das VOX-Format «Goodbye Deutschland» in wechselnden Ansätzen der vergangenen Wochen auf dem Niveau zwischen 0,61 und 0,77 Millionen Zuschauer - mal einen Ausreißer am 28. Februar mit 1,05 Millionen Zuschauern vernachlässigt. Gestern schafft «Liebe bis ans Ende der Welt!» 0,70 Millionen Zuschauer und schmale 3,0 Prozent. Also: Stets ein klarer Sieg für Sat.1 - ob es der Sieg ist, den der Bällchensender sich vorgestellt hat, sei dahingestellt.In puncto Zielgruppe jagt «The Voice Kids» seit Beginn der neuen Staffel die Zweistelligkeit. Bisher sollte es jedoch keine Show über diesen Meilenstein schaffen, wenn es auch am 07. März mit 0,41 Millionen Umworbenen und 9,4 Prozent schon recht knapp war. Gestern erreichte Sat.1 schwache 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährigen und damit einen Marktanteil von 5,5 Prozent - die zweistelligen Werte waren demnach nie weiter entfernt. Hier ist nun der VOX-Vergleich noch erschreckender, die Auswanderer sind seit Wochen eher im Bereich rund um 6 Prozent unterwegs. Gestern kamen hier 0,30 Millionen Werberelevante auf 6,8 Prozent des Marktes an. Damit gewinnt VOX gegen Sat.1.