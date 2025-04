«Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club» geht im Juni weiter

TV-News

Der Bayerische Rundfunk hat acht Folgen des Comedy-Formats von Michael Mittermeier angekündigt, die in zwei Chargen vorab online gestellt werden.

Michael Mittermeier darf sich über eine Verlängerung seiner Stand-up-Comedy-Sendungfreuen. Denn wie der Bayerische Rundfunk (BR) bestätigte, geht das Format ab Donnerstag, 5. Juni, in eine zweite Staffel. Diese wird acht Folgen mehr umfassen und damit zwei Episoden mehr als die Premierenrunde. Zu sehen sind die ersten beiden Ausgaben am 5. und 12. Juni um 22:00 Uhr, nach einer Pause an Fronleichnam kehrt die Sendung am 26. Juni zurück und ist dann bis 31. Juli am Donnerstagabend gesetzt. Die Folgen eins bis vier stehen ab dem 5. Juni in der ARD Mediathek zum Abruf bereit. Die fünfte bis achte Sendung folgen am 26. Juni.„Wir sind sehr glücklich, dass unser junges Comedyformat nach dem erfolgreichen Start im letzten Jahr nun in die 2. Staffel geht und das sogar mit zwei Folgen mehr als 2024. Der Club in München ist für viele junge Comedians eine feste Größe geworden. Aber auch viele bekannte Comedians finden regelmäßig den Weg zu uns in den Gasteig. Daher bin ich stolz, dass wir neben den talentierten Newcomern für die neuen Folgen auch viele große Namen gewinnen konnten“, so Comedian und Gastgeber Michael Mittermeier.Konkret gastiert im Staffelauftakt Torsten Sträter im «Lucky Punch Comedy Club», außerdem stehen der gerade im Comedybusiness durchstartende Simon Mann, die Comedienne und Podcasterin Florentine Osche sowie der Münchner Comedy-Newcomer Freddy Ekué auf der Bühne. In den weiteren Folgen sind Teresa Reichl, Johann König, Özcan Cosar, Eva Karl Faltermeier und Tony Bauer angekündigt sowie die Newcomer Simon Stäblein, Matilde Keizer, Fabian Lampert, Assane Badiane, Alex Stoldt, Rasmus Symanzik und Rebecca Pap. «Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club» wird von yo man ! media productions GmbH produziert, die von Michael Mittermeiers Ehefrau Gudrun Mittermeier geführt wird.