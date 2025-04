Schöneberger mit schönen Quoten

Quotennews

Die Star-Moderatorin meldete sich live im Ersten mit ihren Streichen.

Es waren nicht nur Joko & Klaas, die in der Samstags-Primetime live auftrumpften, sondern auch Barbara Schöneberger im Ersten. Dort präsentierte die Showmasterin eine brandneue Ausgabe von ihrem. Dass sie dies live tut, ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr – konnte dieser Faktor also nun für zusätzliche Sogwirkung sorgen?Wollte das Erste heute morgen wieder etwas ausgelassener jubeln, galt es den Gesamt-Marktanteil mindestens Richtung 13 Prozent und die Reichweite Richtung drei Millionen zu treiben. Die Auswertung der Daten verrät: Das tat die Show. Das Einschaltinteresse belief sich mit 2,99 Millionen Zuschauenden und 14,9 Prozent ab drei Jahren tatsächlich auf einem erfreulichen Level – eine Steigerung im Vergleich zur vorigen Ausgabe stand zu Buche. Das jüngere Publikum auch in verhältnismäßig hoher Zahl vertreten, bei diesem ergab sich ein sehr guter Wert von 15,4 Prozent (0,59 Millionen), womit die Schöneberger-Show sogar vor ProSieben die Marktführerschaft einheimste.Tagessieger am Gesamtmarkt wurde VSS mit seiner verbesserten Leistung trotzdem nicht. Hier war wiedermal das ZDF an erster Stelle zu suchen, das mitnatürlich einen neuen Krimi (was auch sonst?) auf den Schirm schickte. Angesehen wurde der Fall mit Alex Held und Sophie Pfennigstorf letztendlich von 5,39 Millionen gesamt, die einen dazugehörigen Quotenanteil von prallen 24,9 Prozent formierten. Die 14-49-Jährigen waren bloß zu schwachen 6,3 Prozent zugegen.