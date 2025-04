Bohlen weiter in der Krise

Quotennews

Der RTL-Casting-Dauerbrenner hat in diesem Jahr große Schwierigkeiten.

„Meeeega scheiße“ - so dürfte in etwa der Aufschrei in der RTL-Zentrale am Morgen des vergangenen Sonntag ausgefallen sein. Nur läppische 7,8 Prozent bei 0,33 Millionen aus der Zielgruppe konnte das einstige Hitformatmit Dieter Bohlen und Konsorten zum Staffelstart in der wichtigen Zielgruppe auffahren. Manövrierten sich die Castings diese Woche weiter ins Aus?Blickt man auf die Resultate von gestern, dann eher ja. Gegen die zwei ProSieben-Entertainer und vor allem auch Schöneberger im Ersten musste man mit den nun erzielten 8,1 Prozent in der Zielgruppe (0,31 Millionen ) wieder klar zurückstecken - ein weiter ernüchterndes Resultat für RTL . Ältere Leute waren beim Kölner Kanal zu 1,73 Millionen anwesend, die einen immerhin mäßigen Anteil von 8,7 Prozent hervorriefen.Im Nachklapp baute RTL dann weiter ab, weil nur noch eine Wiederholung von Raabsangehängt wurde, die schon am Mittwoch mit bloß 8,9 Prozent performte. Jetzt holte sie noch niedrigere 7,4 Prozent und 0,14 Millionen. Das Anschieben dieser Sendung funktioniert Samstag folglich nicht wirklich - RTL scheint neue Entertainment-Inputs fürs Wochenende zu brauchen.