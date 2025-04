Blockbuster-Battle

Johnny English nimmt es mit Captain Hook auf! Das ist nur in diesem legendären Battle der Leidenschaft möglich.

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(ZDFneo, 20:15 Uhr)Peter Pan, der kindliche Abenteurer, ist erwachsen geworden. Als Peter Banning kümmert er sich mehr um seine Karriere als Anwalt als um seine Familie. Bis seine Kinder entführt werden. Die Vergangenheit ist für Peter nur noch ein Märchen. Bis zu jenem Tage, an dem Captain Hook, der alte Erzfeind, zurückkehrt und Peters Kinder ins Nimmerland entführt. Peter, ohne die Kräfte von einst, ist verzweifelt. Da kommt ihm die Zauberfee Glöckchen zur Hilfe.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8Metascore: 5IMDb User Rating: 7(RTL Super, 20:15 Uhr)Als alle Doppelnull-Agenten des britischen Geheimdienstes bei einem Bombenanschlag ums Leben kommen, liegt die ganze Hoffnung des Königreichs ausgerechnet auf Johnny English, einem kleinen Büroangestellten des Secret Service. Leider ist der tollpatschige Johnny alles andere als ein versierter Agent - und bekommt es gleich bei seiner ersten Mission mit einem gewieften und größenwahnsinnigen Gegner zu tun.The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Popcornmeter: 5Metascore: 5IMDb User Rating: 6(3sat, 20:15 Uhr)Auch Sams Brüder Tristan und Alfred verlieben sich in die junge Frau. Dann ziehen die drei jungen Männer in den Krieg. Als Sam fällt, gibt sich Tristan die Schuld an dessen Tod. Nach ihrer Heimkehr entzweien sich Tristan und Alfred - auch wegen Susannah. Susannah weist Alfreds Avancen zurück und beginnt eine leidenschaftliche Affäre mit Tristan. Aber auch diese große Liebe vermag Tristan keinen Halt zu geben - seit dem Tod seines Bruders ein Getriebener, bricht er zu fernen Ländern auf. Immer im Schlepptau den Dämon der Schuld, der ihn überallhin verfolgt, selbst zu den entferntesten Inseln. Schließlich erhält die auf ihn wartende Susannah einen Brief, in dem er mit ihr Schluss macht. Resigniert willigt sie in eine Ehe mit Alfred ein. Als Jahre später Tristan zurückkehrt – seine Ruhelosigkeit scheint überwunden –, gelingt es Susannah nicht, ihre alten Gefühle zu unterdrücken. Die Liebe zu Tristan flammt wieder auf. Doch dieser kann ihre Liebe nicht erwidern. Susannahs Enttäuschung wird ihr selbst zum Verhängnis.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 5IMDb User Rating: 8