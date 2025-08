Blockbuster-Battle

sixx wartet mit einer Free-TV-Premiere auf. Wie schlagen sich die starbesetzten Filme «Der Teufel trägt Prada» und «Die Jury» gegen «Die Liebe ist stark»?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(RTL, 20:15 Uhr)Andy Sachs hat gerade ihr Journalismusstudium beendet und ist auf der Suche nach Stellenangeboten von seriösen Tageszeitungen in New York. Weil die aber ausgesprochen rar sind, fängt sie stattdessen bei der bedeutenden Modezeitschrift "Runway" an, um dort als zweite Assistentin der herrischen Chefredakteurin Miranda Priestly zu fungieren. Die ambitionierte Andy sieht in ihrem neuen Job ein hervorragendes Sprungbett. Schließlich erzählt man sich, dass schon ein einziges Jahr an der Seite der stets perfekt gestylten Society-Lady für die eigene Karriere Gold wert ist und sich einem danach sämtliche Türen öffnen. Doch anfangs hat die vollkommen unmodisch gekleidete Andy nicht viel zu lachen. Von der ersten Assistentin Emily wird sie pausenlos gemobbt und den Anforderungen ihrer Chefin kann sie in keiner Weise gerecht werden. Kurz bevor sie den Job schmeißen will, zeigt der künstlerische Leiter Nigel Erbarmen und nimmt sie unter seine Fittiche. In viel Kleinarbeit verwandelt er das hässliche Entlein in einen strahlend schönen Schwan. Mit ihrem neuen Styling und gestiegener Selbstsicherheit im Job kann Andy bei ihrer Chefin ordentlich punkten. Schon bald bekommt sie eine große Chance - sie soll Miranda auf eine jährlich stattfindende und enorm wichtige Modenschau nach Paris begleiten. Doch der berufliche Erfolg bringt für Andy auch Schattenseiten mit sich. Die Beziehung zu ihrem Freund Nate leidet unter dem zeitintensiven Job. Zu allem Überfluss lernt sie auch noch den gutaussehenden Reporter Christian Thompson kennen. Andy wird immer mehr zum festen Inventar jener Modebranche, über die sie sich anfangs so lustig gemacht hat. Doch ein eiskalter Schachzug ihrer Chefin öffnet ihr schließlich die Augen. Nach und nach begreift sie, dass die schillernde Modewelt nicht das Richtige für sie ist.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 7(sixx, 20:15 Uhr)Verfilmung des Bestsellers von Francine Rivers: Im Jahr 1850 verliebt sich der Farmer Michael in Angel, die früher Sarah hieß und als Kind in die Prostitution getrieben wurde. Michael besucht sie regelmäßig, um sich mit ihr zu unterhalten. Obwohl die junge Frau seine Annäherungsversuche ablehnt, bleibt er beharrlich an ihrer Seite. Eines Tages wird sie zusammengeschlagen und stimmt schließlich zu, seine Frau zu werden. Sarahs Vergangenheit lässt sie jedoch nicht los.The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Popcornmeter: 10Metascore: 3IMDb User Rating: 7(Tele5, 20:15 Uhr)Carl Lee Haileys zehnjährige Tochter Tonya wird vergewaltigt. Kurz vor der Verhandlung greift der Vater zur Waffe: Er erschießt die Täter. Seine Angst war, dass ihre Strafe zu gering ausfallen würde. Denn: Hailey und Tonya sind schwarz, die Vergewaltiger weiß. Der unerfahrene Anwalt Brigance und die Jura-Studentin Ellen Roark übernehmen den Fall. Das weckt Unmut, insbesondere bei Staatsanwalt Buckley.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 5IMDb User Rating: 8